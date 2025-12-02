Tanja Skaza udarila po mizi zaradi obvezne božičnice: »To, kar počnete, ljudi ne združuje«

Ob uvedbi obveznega zimskega regresa (t. i. obvezne božičnice), ki bo prvič letos izplačan vsem zaposlenim, se je na družbenih omrežjih oglasila tudi podjetnica Tanja Skaza, nekdanja slovenska in evropska managerka leta, danes tudi motivatorka in vizionarka. Njeno podjetje Skaza ima skoraj 50-letno tradicijo inovacij in trajnostnih rešitev, ona pa je v zapisu jasno potegnila črto med tem, kaj je nagrada in kdaj ta postane prisila.

»Božičnica ni pravica. Božičnica je nagrada.«

Skaza je poudarila, da v njihovem podjetju božičnico izplačujejo vsako leto in da jo je dolgo spremljala iskrena hvaležnost. A danes po njenih besedah vse pogosteje čuti drugačno razpoloženje: pričakovanje. »In vsako leto se je v podjetju čutila iskrena hvaležnost, veselje, povezanost. Ljudje so razumeli, da je to darilo. Da je rezultat skupnega dela. Danes pa se žal pogosto srečujemo z drugačno energijo. Energijo, ki pravi: 'To mi pripada.' Ker je nekdo nekje določil, ker je 'samoumevno', ker je 'tako prav'. Pa ni tako.« Sama je prepričana, da božičnica ni pravica. »Božičnica ni pravica. Božičnica ni ukaz. Božičnica je nagrada. Je zahvala podjetja zaposlenim za zavzetost, trud, rast in rezultate.«

V nadaljevanju je ob svojih mislih nanizala, kaj po njenem sploh omogoča, da podjetje lahko nagradi ljudi: rast, odgovorno vodenje in ekipa, ki razume, da je uspeh skupen. »In podjetje lahko to da samo, če raste. Če ima dobrega kapetana. Če vodje vlečejo voz. Če ekipa razume, da je uspeh vedno skupna zgodba – ne politična odločitev.« Posebej jo skrbi, da pričakovanje začne izrivati hvaležnost: »Ko zamenjamo hvaležnost s pričakovanjem, izgubimo nekaj zelo dragocenega: pripadnost. Pripadnost ni nekaj, kar predpiše vlada.Pripadnost zraste med ljudmi, ki cenijo, kar imajo, in razumejo, da nič ni samoumevno.«

Sporočilo vladi: »Postavljate jih na dva hriba«

Skaza se je s kritiko obrnila tudi na vlado. Zapisala je, da ukrep po njenem ljudi ne združuje, ampak jih deli: »Draga naša vlada, to, kar počnete, ne združujete ljudi. Postavljate jih na dva hriba: – na enega, kjer se borijo, – in na drugega, kjer ocenjujejo, da jim vse pripada. Upam, da boste to, kar ste zakuhali, znali tudi odgovorno rešiti. In da nam boste vsi skupaj enkrat lahko pokazali, zakaj je to dobro – ne samo na papirju, ampak v resnici.« Skaza je svoj zapis zaključila, da sami sicer v podjetju verjamejo v nagrajevanje, ljudi in rezultate, a tudi v spoštovanje odnosa.

Pod njenim zapisom so se vrstile tudi odzivi podpornikov. Eden od komentatorjev je opozoril, da je obvezni znesek »le« okoli 640 evrov, vse nad tem pa ostaja nagrada, ki jo bodo zaposleni veseli. Ob tem je dodal še vidik, da na ta znesek delodajalec ne plača prispevkov, kar lahko vpliva tudi na nekatere izračune nadomestil.

Kaj pravi zakon: 639 evrov in rok 18. december

Inšpektorat RS za delo delodajalce poziva k pravočasnemu in zakonitemu izplačilu zimskega regresa ter napoveduje nadzore. Zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače – v letu 2025 to znaša 639 evrov – izplačilo pa mora biti v denarni obliki najpozneje do 18. decembra.