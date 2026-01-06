  • Delo d.o.o.
POLITIČNO KADROVANJE

Tašner Vatovec že pri Hanu, Asta Vrečko z Levico šokirana! »Lahko samo obnemim«

Matej T. Vatovec verjame, da bo njegova odločitev za prestop v SD prispevala h krepitvi levice v Sloveniji. Asta Vrečko: Izdal je stranko zaradi osebnih interesov.
Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: SD

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: SD

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec
Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: SD
Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec
STA, N. Č.
 6. 1. 2026 | 13:06
 6. 1. 2026 | 13:47
4:42
Dosedanji vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec prestopa v stranko SD. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, je prestop plod daljšega razmisleka in ocene, da lahko v stranki z daljšo tradicijo in več izkušnjami prispeva več h krepitvi leve sredine, socialne države in vrednot, kot so mir, razvoj in blaginja.

»Odločitev ni bila enostavna, ni bila pa tudi sprejeta na mah, je plod dolgega, tehtnega in zelo treznega razmisleka,« je dejal Vatovec na skupni novinarski konferenci z vodstvom SD le nekaj ur po tem, ko so se v medijih pojavile neuradne informacije o prestopu.

Tako on kot prvak SD Matjaž Han sta poudarila prizadevanja za krepitev socialnodemokratske ideje, vrednot, kot so mir, razvoj in blaginja tako v Sloveniji kot Evropi. »V Sloveniji namreč gledamo krepitev desnice, v Evropi smo videli prevlado ne klasične konservativne, ampak skrajne desnice, ki je vedno glasnejša in ima tudi vpliv, zato je vprašanje trenutka, v katerem živimo, vprašanje o tem, kaj lahko vsak posameznik naredi za to, da se pred tem zaščitimo,« je dejal Vatovec.

Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec
Nova sodelavca Matjaž Han in Matej Tašner Vatovec. FOTO: Blaz Samec

Pripravljeni na volitve

Če želijo po prihodnjih volitvah vlado, »ki bo razumela, da je država blaginje pomembna, da so državljanke in državljani naši partnerji in moramo za njih kot politiki skrbeti« in če se želijo zavarovati »pred neželenimi učinki podivjane desne vlade«, potem potrebujejo predvsem močno socialdemokratsko idejo ter potrditev in okrepitev idej, ki so ustavni temelj države. »Govorimo o socialni državi in pravni državi, erozija obeh se dogaja že dlje časa,« je poudaril.

Podobno je ocenil tudi Han.  »Moja naloga pa je, da z vsakim dejanjem krepim ta socialnodemokratski značaj, ki je še kako pomemben za naslednjo vlado,« je dodal. Odločitev, da se Vatovec pridruži SD, pa je pospremil z besedami, da bo s tem korak k ciljem, ki jih zasleduje SD, lažji.

Vatovec je vodstvo Levice s prestopom seznanil danes. Ob tem pa si ne želi, da bi podpora Levici zato upadla, prepričan je sicer, da ima stabilno podporo.

Matjaž Han, Matej Tašner Vatovec in Meira Hot. FOTO: Blaz Samec
Matjaž Han, Matej Tašner Vatovec in Meira Hot. FOTO: Blaz Samec

V Levici presenečeni

V stranki Levica so bili nad prestopom očitno presenečeni. Sokoordinatorka Levice Asta Vrečko je dejala, da je Tašner Vatovec s prestopom izdal stranko »zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov«.

Dolgoletni in eden najvidnejših članov Levice jo je o izstopu iz stranke in prestopu v SD obvestil danes dopoldne, »dve uri pred novinarsko konferenco«, je dejala Vrečko na novinarski konferenci, na kateri ni skrivala razočaranja in začudenja nad njegovim ravnanjem. Kot je dejala, se poznata že dolgo, »skupaj sodelujemo 12 let, v tem času ga nikoli in nikdar nisem slišala izreči, da je socialdemokrat in da ga zanima kakršenkoli prestop v stranko, ki je bolj sredinska«, je pojasnila.

»V Levici smo zbrani ljudje, ki verjamemo, da se politika ne dela zaradi osebnih koristi, ampak zaradi skupnega dobrega. V stranki Levica smo zbrani demokratični socialisti, ki nas veže zaveza, da je skupni interes nad osebnim interesom. Tako ravnamo tudi v odnosu do države in pričakujemo, da tako ravnajo tudi vsi naši politični funkcionarji, zlasti tisti, ki so izvoljeni, torej naši poslanke in poslanci, ki dobijo svoj mandat tudi zaradi našega programa in dela,« je dejala.

Zavrnila je, da bi prišli s poslancem v kakšen spor, povezan s prihajajočimi volitvami. »Glede kandidature Mateja Tašnerja Vatovca absolutno ni bilo nobenih sporov, vsi smo ga podprli, da ponovno kandidira,« je dejala.

Nataša Sukič: Lahko samo obnemim

Odzvala se je tudi poslanka Levice Nataša Sukič, ki je bila nad prestopom presenečena: »Matej, prijatelj, tvoj (zame nerazumljiv) prestop me je pretresel in šokiral. Ostajam brez besed. Morda le to - med socialno demokracijo in demokračnim socializmom je pomembna razlika. Ne predstavljam si, da sta to dve obleki, ki ju menjaš sem in tja. Ampak, kot rečeno - tako razmišljam jaz. Ne morem soditi tvojih dejanj in premislekov. Bil si eden mojih najboljših tovarišev, prijateljev, političnih sopotnikov. Ogromno sem se naučila prav od tebe. Zato - lahko samo obnemim.«

