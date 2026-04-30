Te pijače nikar ne uživajte, če jo imate doma! Vsebuje rakotvorno snov

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča o umiku žgane pijače zeliščni liker MARSHAL proizvajalca BIO-SAD, saj je bila v odvzetem vzorcu ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona, spojine, ki je sicer naravno prisotna v določenih vrstah rastlin. Serijska oznaka izdelka je 063151024. Uprava RS za varno hrano kupce obvešča, da izdelek lahko vrnejo na mesto nakupa.

Zveza potrošnikov Slovenije navaja, da je beta-azaron v večjih količinah rakotvoren, zato pri odpoklicanih izdelkih svetuje, naj jih potrošniki ne uporabljajo. Po domače: ni vsaka sled beta-azarona nujno razlog za paniko, težava pa nastane, ko ga je v izdelku preveč. Zato se ob preseženih vrednostih živila ali pijače umaknejo iz prodaje.