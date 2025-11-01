Teden dni po smrti Aleša predsednica Pirc Musarjeva prihaja prižgat svečo, mladi iz NSi so jo že prižgali pred DZ

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes obiskala Novo mesto in v luči nasilne smrti Novomeščana pred tednom dni opravila pogovore s predstavniki lokalnih oblasti, med drugim z županom Gregorjem Macedonijem in predvidoma tudi z romskim svetnikom Duškom Smajekom.

V poklon umrlemu Alešu Šutarju in vsem žrtvam nasilja bo prižgala svečo

Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar, ki so ga pokopali v četrtek.

Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Aleša Šutarja so pokopali v čertrtek. FOTO: Pri Vodnjaku/fb

Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, pa bo predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju. »Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja,« so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.

V spomin na državni aparat, ki je odpovedal ...

Že včeraj pa so pred parlamentom člani podmladka NSi pred državnim zborom prižgali svečo. »Kot simbolno dejanje v spomin na državni aparat, ki je odpovedal,« so ob tem navedli v Mladi Sloveniji.

Novo mesto je v minulih dneh že obiskala tudi vladna delegacija s premierjem Robertom Golobom na čelu, ki je na torkovi seji mestnega sveta napovedala zaostritve kazenske in socialne zakonodaje s Šutarjevim zakonom, včeraj sta bila v Novem mestu tudi minister za notranje zadeve v odstopu in generalni direktor policije.