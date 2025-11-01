  • Delo d.o.o.
POGOVORI Z LOKALCI

Teden dni po smrti Aleša predsednica Pirc Musarjeva prihaja prižgat svečo, mladi iz NSi so jo že prižgali pred DZ

Včeraj sta bila v Novem mestu tudi notranji minister v odstopu in generalni direktor policije.
M. U.
 1. 11. 2025 | 08:15
 1. 11. 2025 | 09:03
1:49
A+A-

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes obiskala Novo mesto in v luči nasilne smrti Novomeščana pred tednom dni opravila pogovore s predstavniki lokalnih oblasti, med drugim z županom Gregorjem Macedonijem in predvidoma tudi z romskim svetnikom Duškom Smajekom.

V poklon umrlemu Alešu Šutarju in vsem žrtvam nasilja bo prižgala svečo

Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar, ki so ga pokopali v četrtek. 

Je Sabrijan res Alešev krvnik? Namigov, da ne vse več, oglasil se je tudi Janša

Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, pa bo predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju. »Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja,« so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.

Tragedija v Novem mestu skozi oči katoličanov: »To je bil udarec v obraz nam vsem«

V spomin na državni aparat, ki je odpovedal ...

Že včeraj pa so pred parlamentom člani podmladka NSi pred državnim zborom prižgali svečo. »Kot simbolno dejanje v spomin na državni aparat, ki je odpovedal,« so ob tem navedli v Mladi Sloveniji.

Novo mesto je v minulih dneh že obiskala tudi vladna delegacija s premierjem Robertom Golobom na čelu, ki je na torkovi seji mestnega sveta napovedala zaostritve kazenske in socialne zakonodaje s Šutarjevim zakonom, včeraj sta bila v Novem mestu tudi minister za notranje zadeve v odstopu in generalni direktor policije.

