Tega Janševega srečanja niso skrivali pred javnostjo. Znano je tudi, zakaj

Kot smo poročali, se je slovenski premier Janez Janša s srbskim patriarhom Porfirijem srečal 12. septembra 2026 v Ljubljani, ko je bil Porfirije v Sloveniji ob 90. obletnici posvetitve pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda. Glavna tema je bil položaj Srbske pravoslavne cerkve in pravoslavne skupnosti v Sloveniji, ki po navedbah SPC številčno raste. Govorili so tudi o odnosu države do verskih skupnosti, verski svobodi ter pomenu dialoga in medsebojnega spoštovanja.

Srečanja s predstavniki Slovenske škofovske konference UKOM ni zamolčal

Zanimivo je, da je novico o srečanju najprej objavila Srbska pravoslavna cerkev, pozneje pa so o njej poročali mediji. Uradni kanali vlade o tem srečanju niso poročali, Mladina pa je denimo srečanje problematizirala tudi zaradi Porfirijevih preteklih javnih stališč in njegovih izjav o vojnem zločincu Ratku Mladiću. Podobno so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec.

Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

V torek pa se je Janša srečal s predstavniki Slovenske škofovske konference (SŠK). Srečanje je potekalo pred prihajajočim obiskom predsednika vlade v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. l Je pa bil septembra v Vatikanu že zunanji minister Tone Kajzer, ki se je srečal z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom in drugimi visokimi predstavniki Vatikana.

Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premierja.

No, tokrat tega srečanje UKOM (Urad vlade za komuniciranje), za razliko o srečanja Janše s patriarhom Porfirijem, ni skrival. Na srečanju s predsednikom vlade sta bila predsednik SŠK in novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje in celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, so tako navedli na UKOM-u.

Kot smo tudi poročali, se je premier nato v sredo srečal tudi s predsednico republike.