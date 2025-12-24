Tega, kar je storil Golob na proslavi, doslej ni storil še noben predsednik vlade (VIDEO)

Na spletnih omrežjih se vrstijo odzivi na govor premierja Roberta Goloba na letošnji proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti – največ pozornosti pa je po zapisanem mnenju nekaterih gledalcev sprožil trenutek, ko je po uradnem, protokolarno odmerjenem govoru stopil iz vloge, se usedel na stopnice odra in nadaljeval brez zapisanega besedila.

Takšno gesto je na Facebooku posebej izpostavil Jure Poglajen (Delova osebnost leta 2015). Zapisal je, da je Golob s tem storil nekaj, »česar doslej ni storil še noben predsednik Vlada Republike Slovenije«. Po njegovem trenutek ni bil le simboličen, ampak »globoko človeški«, saj je pokazal, da politika ni nujno »oddaljena, toga in uokvirjena v protokol«, temveč lahko deluje »neposredno, osebno in pristno«.

Poglajen poudarja, da takšna nekonvencionalna drža zahteva pogum – »pogum, da se odpoveš varnosti zapisanega besedila« in »pogum, da pokažeš ranljivost«.

(Tukaj si lahko ogledate posnetek):

Pod objavo so se pojavili tudi komentarji, ki gesto ocenjujejo kot nekaj posebnega. Eden od njih pravi: »To je državnik in ne samo politik.« Drugi dodaja: »Doslej naj, naj, naj proslava, ki me je popolnoma prevzela.« Tretji pa izpostavlja toplino in človečnost nastopa: »Zelo sem ponosna, da imamo takšnega predsednika vlade.« Gre za odzive iz enega dela javnosti – s Facebooka – a sporočilo je jasno: pri nekaterih je premierjev izstop iz protokola zadel točno tisto struno, ki jo ljudje na državnih proslavah redko slišijo. Avtentičnost. Bližino. In občutek, da politik za trenutek govori kot človek človeku.

Kaj je predsednik vlade povedal? Med drugim je poudaril, da petintrideset let samostojnosti razume kot obdobje zrelosti, ko ni več dovolj, da znamo preživeti, temveč moramo znati tudi skrbeti drug za drugega.