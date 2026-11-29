Prvak Levice Luka Mesec se je v 12 letih uveljavil kot spreten politik mlajše generacije. Na volilno nedeljo mu je uspel nov met v politični karieri, v tesni tekmi, v kateri je obljubljal nov način upravljanja prestolnice, mu je z njenega vrha uspelo spodnesti dolgoletnega župana Zorana Jankovića. V novem poglavju pa bo moral dokazati tudi svojo operativnost, kar je bil eden od največjih očitkov mlademu politiku.

Prehitel izkušenega mačka Jankovića

Danes 39-letni politik in magister evropskih študij se po dobrem desetletju politične kariere, na kateri je političnim tekmecem pogosto trn v peti, seli iz državne v lokalno politiko. To mu je sicer uspelo s tesno zmago pred Jankovićem, ki je Ljubljani vladal kar 20 let. Mesec je po skoraj vseh preštetih glasovnicah dobil 51,45 odstotka glasov in tako povedel prav v drugem krogu, v prvem je namreč zmagal Janković, a s premajhnim naskokom, da bi se izgonil zanj uničujočemu drugemu krogu.

Kot kaže, so Mescu na roke šla prav soočenja z Jankovićem in njegova spretnost pri argumentaciji svojih stališč. S tem je opozoril nase že na začetku svoje politične poti, ko ga je širša javnost opazila na protestih in vstajah, ki so skupaj s poročilom Komisije za preprečevanje korupcije odnesle drugo vlado Janeza Janše. V poslanske klopi je prvič sedel leta 2014, izvoljen je bil kot kandidat tedanje Koalicije združene levice, v kateri so se na valu uspeha protestnih gibanj povezale štiri politične skupine.

Njegov razkol s Šarcem omogočil Janši prevzem oblasti

Prvim uspehom novonastale stranke na levem političnem polu so sicer sledili notranji spori, temu pa ustanovitev nove stranke. Mesec je Levico kot samostojno stranko na državnozborske volitve prvič popeljal leta 2018. Osvojila je devet poslanskih mandatov, kar za zdaj ostaja njen najboljši rezultat na volitvah v DZ. V mandatu vlade Marjana Šarca ji je iz opozicije zagotavljala podporo, a ji jo pred koncem mandata odtegnila, zaradi česar je bila deležna očitkov, da je omogočila vzpon desnice na oblast.

V vladi Roberta Goloba pa je prevzela odgovornost, Mesec je zasedel mesto ministra za delo in podpredsednika vlade. V času ministrovanja mu je med drugim pod streho uspelo spraviti pokojninsko reformo, kar ostaja eden njegovih največjih političnih dosežkov doslej. Po drugi strani pa se so nanj letele kritike glede spopadanja resorja z izzivi, povezanimi z romsko problematiko, precej nezadovoljstva je sprožalo tudi evidentiranje delovnega časa ter napoved dviga minimalne plače v zadnjih mesecih njegovega ministrovanja.

Premik proti sredini

Z ministrovanjem je Mesec osvojil naslednji stopničko na svoji politični poti in po opažanju analitikov dokončno politično dozorel. Niso pa je povsem podpirali vsi v njegovih strankarskih vrstah, iz katerih so na Mesca letele tudi kritike, da se ostrina njegovih levičarskih pogledov topi in da se pomika proti sredini. Po volilnem kongresu leta 2023, na katerem je večino v svetu stranke dobilo t. i. levo krilo stranke s tedaj še članom Levice poslancem Miho Kordišem na čelu, se je Mesec zato odločil za umik.

Vajeti stranke je tedaj prevzela njegova dolgoletna politična sopotnica Asta Vrečko, a se je razkol z levim krilom stranke nadaljeval tudi pod njenim vodstvom, vse do Kordiševe izključitve. Nekaj mesecev pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami pa so se v stranki ob stagniranju podpore in pred izzivom, kako jo znova pripeljati v DZ z zadovoljivim rezultatom, odločili za dvočlansko vodstvo. Mescu so se s tem odprla vrata za vrnitev v vrh stranke, katere ustanovni član je in ki jo mnogi enačijo z njegovim imenom.

Afera dron

Če je Mesec s prevzemom ministrovanja odgovoril na najpogostejše kritike iz začetka politične kariere o radikalnosti idej ter brezkompromisnosti pri njihovem zagovarjanju brez sprejemanja odgovornosti, pa se je v županski kampanji, ki jo je sam označil za svojo najbolj zahtevno doslej, soočal z očitki o neoperativnosti, njegovo stanovanje je obletaval dron, znova pa se je moral braniti tudi očitkov o uživanju prepovedanih drog.

V župansko kampanjo v prestolnici, kjer ima njegova stranka močno volilno bazo, se je podal z geslom Luka za Ljubljano, za svoje vodilo pa postavil "Ljubljano, ki si jo lahko prebivalci privoščijo". Med programskimi prioritetami je tako izpostavljal dostopnost stanovanj in spremembe zemljiške politike glavnega mesta, dostopnost zdravstva in dolgotrajne oskrbe, učinkovit javni promet in urejene kolesarske poti ter čist zrak. V svoji viziji razvoja prestolnice poudarja tudi urejanje mestnih sosesk. Kritičen je do dosedanjega vodenja mesta, v katerem sicer ni odraščal, a je, kot pravi, Ljubljana njegovo mesto in ga ima rad, tu se je odločil "pognati korenine".

Janković naj bi mu pomagal

Ljubljančanom obljublja, da bodo mesto upravljali skupaj. A uresničevanje tega, bo, upoštevajoč novo, bolj razdrobljeno sestavo mestnega sveta, terjalo precej politične spretnosti. Že v prihodnjem tednu naj bi se pogovoril s svetniškimi ekipami, tudi o tem, kdo bo podžupan, na splošno pa je napovedal projektne koalicije s ciljem uresničiti zadane projekte, ki so po njegovem zatrjevanju neideološki in bistvenega pomena za mesto. Pri tem lahko, kot kaže, računa tudi na Jankovićevo podporo, ki mu je danes tudi osebno čestital.

Kot rad spomni Mesec, mu sicer politika usklajevanja interesov ni povsem tuja, saj je v svoji politični karieri deloval v različnih koalicijah in moral usklajevati različne interese. S selitvijo na lokalni nivo pa se je znova odprlo vprašanje njegovega obstanka v vodstvu stranke, a je dejal, da ostaja sokoordinator. Tudi iz stranke so danes padale ocene, da bo njegova županska funkcija Levico in levo sredino še okrepila.

Takole je Mesec izgledal leta 2014. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Gorenjec od aktivista do župana

Prvi obraz stranke Levica se je rodil 1. julija 1987 v Kranju, odraščal pa je v Železnikih v knečkem okolju, kjer je obiskoval osnovno šolo in se ni bal poprijeti za motiko ali zagnati traktor, med šolskimi počitnicami pa je v tamkajšnjem Domelu sestavljal elektromotorje. Izobraževanje je nadaljeval na študiju evropskih študij na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Pred vstopom v politiko je bil skozi leta gospodarske in finančne krize aktivist v različnih iniciativah proti prekarnosti, uničevanju socialne države, zmanjševanju pravic delavcev, nedostopnosti stanovanj in brezperspektivnosti njegove generacije. Vodil je tudi Delavsko-punkersko univerzo in Inštitut za delavske študije.

Mesec, ki je na političnem parketu doživel bliskovit vzpon, je sicer zasebno tudi velik ljubitelj literature in filma, rad obiskuje kino in gledališče. Tuj mu ni niti šport, med drugim je sam v preteklosti izpostavil boks in tenis, pogosto se odpravi tudi v hribe. V Ljubljani pa mu je najljubši sprehod na Grajski hrib. Sam je nekoč izjavil: »Politika ni boks, ampak šah.« V mladosti je obiskoval tabornike, v študentskih letih pa je s prijatelji ustanovil punk skupino Prosti radikali, v kateri se je učil igrati bas kitaro. Skupina sicer ni nikoli nastopala zunaj garaže. Od hrane je v študentskih letih oboževal burek in pico.

Pred leti se je opisal kot precej romantičen človek, ki potrebuje veliko topline in nežnosti. Njegova družina ni bila posebej verna, vendar je prejel vse zakramente do birme.