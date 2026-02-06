  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASKETSKO BIVANJE

Tega v Sloveniji še nismo videli! Spanje v samostanu, a pod določenimi pogoji ... (VIDEO)

V Mekinjah, kjer so uredili avtohtone samostanske sobe s preprosto opremo, ločenima posteljama in belim vrčem. Redovnic tam danes ni več, samostan pa spet živi.
Bivanje v avtohtonih samostanskih sobah. FOTO: Blaž T. Muc

Bivanje v avtohtonih samostanskih sobah. FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

FOTO: Blaž T. Muc

Samostan stoji v neposredni bližini Kamnika, obdan z zelenjem in s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe.

Samostan stoji v neposredni bližini Kamnika, obdan z zelenjem in s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe.

Bivanje v avtohtonih samostanskih sobah. FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc
Samostan stoji v neposredni bližini Kamnika, obdan z zelenjem in s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe.
Nina Čakarić
 6. 2. 2026 | 12:25
4:31
A+A-

V Sloveniji sicer ne manjka gradov in dvorcev, kjer lahko prespite kot v pravljici, v Mekinjah pri Kamniku pa so ubrali povsem drugo pot, in sicer oddih v znamenju asketske preprostosti. V času nenehnega hitenja se marsikomu prav umik v tišino in skromnost zdi največje razkošje, takšno, ki ga danes redko najdeš, da te nihče ne kliče, nič ne priganja in od tebe nič ne zahteva.

FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc

Mekinjski samostan, ki stoji le streljaj od Kamnika, so leta 2015 zapustile redovnice in ga prepustile Občini Kamnik, ta pa je ustanovila javni zavod. V okviru njega znotraj samostana potekajo številne dejavnosti, ponujajo tudi spanje v prenovljenih sobah, letos pa dodajajo še nekaj, kar opisujejo kot novost: nočitev v samostanskih sobah, urejenih tako, kot so bile nekoč. Cena nočitve je 70 evrov na osebo in še dodatnih 12 evrov za zeliščni zajtrk. 

Samostan stoji v neposredni bližini Kamnika, obdan z zelenjem in s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe.
Samostan stoji v neposredni bližini Kamnika, obdan z zelenjem in s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe.

»Da, to je novost v Sloveniji. Poizkusno smo se odločili za dve tovrstni sobi. Gre za novo obliko oddiha, umik v tišino, preprostost in bivanjsko kulturo sredine preteklega stoletja. Gre za posebno doživetje, namenjeno vsem, ki si želijo odmika od sodobnega hitenja, hrupa in tehnološke prenasičenosti ter hrepenijo po umirjenem, zbranem bivanju,« so za Slovenske novice pojasnili v Javnem zavodu za kulturo Kamnik. Kot pravijo, so povod za odločitev predvsem želje domačih in tujih gostov po takšni nastanitvi, nočitve pa so namenjene vsem, ki si želijo podoživeti življenje v samostanu, kot je bilo v njem konec 19. stoletja.

FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc

Sobi sta urejeni tako, da se gost čim lažje vživi v mir in red nekdanjega življenja. V prostoru je pohištvo iz takratnega časa - dve enojni postelji, ločeni, vsaka na svoji strani, postavitev pa sledi opremi iz samostanskega načina življenja, zato ne ponujajo zakonske postelje kot samoumevne rešitve. V sobi lahko na željo biva tudi ena oseba. Oprema je skromna, brez odvečnosti - bele stene, staro pohištvo, omara, komoda, Jezus na razpelu, podoba matere božje, molitveni klečalnik, ob postelji pa tudi bel vrč na stojalu – oprema za umivanje, kot je bila nekoč. Tudi pravila so jasna: »mir in spoštovanje objekta«. A ideja ne bo ostala samo pri dveh sobah, temveč bodo na ta način opremili preostali del samostana.

FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc

Da ima vse skupaj še dodatno težo, poskrbi zgodovina kraja. Samostan na tem mestu stoji že več kot 700 let, današnjo podobo pa je dobil pred približno 300 leti. V 13. stoletju so ustanovili red klaris, svete Klare. Red klaris je bil izjemno strog, vsaka redovnica se je zavezala klavzuri, kar je pomenilo skoraj popolno odrezanost od sveta. Klarise so se izobraževale, imele bogato knjižnico, poznale so zelišča in imele velik zeliščni vrt. Klarise so morale samostan leta 1782 zapustiti, leta 1902 pa so postale lastnice samostana uršulinke. Danes takšnega življenja v Mekinjah seveda ni več, a samostan se vsaj v enem delu vrača k svoji osnovni ideji k umiku v mir in naravo, gostom, pa ponujajo tudi zeliščni zajtrk in izdelke z lastnega vrta.

FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc

Ker so redovnice samostan zapustile, je danes zanj organizirano poskrbljeno drugače: v zavodu so zaposleni delavci različnih profilov, ki pripravljajo jedi, čistijo sobe in opravljajo ostala dela. Samostan je hkrati najpomembnejši protokolarni objekt na območju občine Kamnik in služi za poroke, kongrese, delavnice in srečanja, ob bivanju pa ponujajo tudi različne vsebine – od zeliščnih in kuharskih delavnic do raziskovanja sadnega vrta, vodenih ogledov po skritih kotičkih, ogleda kapele, joge, meditacij, zvočnih delavnic, čuječnosti, delavnic jedi iz preteklosti, doživetij samostanske kulinarike in zeliščnega vikend programa.

FOTO: Blaž T. Muc
FOTO: Blaž T. Muc

In če se komu zdi, da je vse to že nekje videl, imajo v Mekinjah odgovor pripravljen: »Pri svojih raziskavah ostalih samostanov nismo zasledili nečesa podobnega. Projekt je popolnoma 'unique' v Evropi. V Sloveniji ni tovrstne turistične nastanitve,« so nam zatrdili.

Več iz teme

Kamniksamostan Mekinjeturizem
ZADNJE NOVICE
13:54
Šport  |  Športni trači
POVEČEVANJE MEDNOŽJA

Domnevne goljufije skakalcev: »V spodnje perilo so tlačili plastelin, ali pa penis oblepili z lepilnim trakom, da je bil večji«

Na dan prišlo še več očitkov. Tako naj bi bi vbrizgavali hialuronsko kislino v penise.
6. 2. 2026 | 13:54
13:46
Novice  |  Slovenija
DEZINFORMACIJE

Profesor Vehovar razkriva, katere dezinformacije ogrožajo Slovenijo

Najbolj nevarne so sovražni govor in manipulacije mnenj, vključno z volilnimi.
Alma Glumac6. 2. 2026 | 13:46
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PREKRIŽANI NAČRTI

Pippa Middleton in njen mož imata težave

Sestra valižanske princese je naletela na nenavadno oviro.
6. 2. 2026 | 13:25
13:11
Šport  |  Športni trači
MILANO CORTINA 2026

Nika Prevc priznala, česa jo je bolj strah kot skakalnic

Ena naših najboljših športnic vseh časov velja za glavno favoritinjo letošnjih zimskih olimpijskih igre.
Miha Šimnovec6. 2. 2026 | 13:11
13:00
Bulvar  |  Suzy
ZIMSKE RADOSTI

Sašo Avsenik na belih strminah: nadaljuje družinsko tradicijo (Suzy)

Ko se zima razgrne čez gorske vrhove kot mehka bela odeja, se na snežnih strminah včasih zgodi kaj prav posebnega.
6. 2. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Po 50. letu na ta živila raje pozabite

V šestem desetletju življenja telo zahteva več nege, manj praznih kalorij in več hranil.
Miroslav Cvjetičanin6. 2. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki