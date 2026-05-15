Tekačem na 35. gorskem teku na Lisco igral mladoporočeni harmonikar (FOTO)

Vse je teklo kot po maslu. Dan je bil obsijan s soncem, zahtevna tekaška proga z Orehovega do Lisce zgledno pripravljena. Na Orehovem so se zbrali tekači iz vse Slovenije pa tudi iz tujine, da bi se pomerili na gorski preizkušnji, ki velja za eno zahtevnejših. Nekdanji tekač, zdaj pa organizator teka Pavel Drobne, ki dogodek pripravlja v sklopu društva Berg-Lauf, je s sodelavci in pomočniki zadovoljno, a malce nervozno nadzoroval dogajanje na startu, ob tem pa z veseljem ugotavljal, da se je teka, ki ga je organiziral že 35., udeležilo kar 73 tekačev, od tega 11 žensk. Dve sta prišli celo iz Avstrije.

Medtem ko so tekači na Orehovem urejali zadnje formalnosti, so na prvo kontrolno točko na Zletečah (ob trasi je bilo šest kontrolnih točk) prihajali navijači, da bi spodbujali tekmovalce, ki so morali do Zleteč premagati najzahtevnejši del strme, dobrih osem kilometrov dolge proge. Med zbranimi je bil tudi poslanec državnega zbora in zdaj že nekdanji dolgoletni župan Srečko Ocvirk. Za veselo vzdušje je poskrbel harmonikar Franci Možič. Ni ostalo neopaženo, da se mu je na roki bleščal zlat prstan. »Mladoporočenec sem, ja,« je z občinstvom delil veselje ob nedavnem skoku v zakonski jarem. »Ko sva z Nevenko postala partnerja, sem rekel, da mora biti malo na preizkušnji. Če bo zdržala z mano 30 let, se bova poročila.« Partnerica ga je nato opomnila, da so tri desetletja mimo in poroka je bila neizogibna, se je muzal godec.

Absolutni zmagovalec gorskega teka na Lisco je bil Erik Mavser iz Dolenjskih Toplic, ki je progo premagal s časom 45:56. Izboljšal je svoj lanski rezultat, dobrih 48 minut, s katerim se je uvrstil na drugo mesto. Letos je drugo mesto s časom 46:55 osvojil Urh Grabnar, tretji pa je bil David Lipaj s časom 48:13. Med 11 tekačicami je s časom 1:00:01 slavila domačinka Sara Kozinc, ki je lani osvojila tretje mesto s časom 1:00:10. Na drugo mesto je pritekla Anna Wimmer s časom 01:02:24, tretja pa je bila z rezultatom 01:03:05 Martina Ruperčič.

Najmlajši tekač je bil 13-letni Anej Zupančič iz Brežic s časom 1:05:10, najstarejši pa 74-letni Anton Derganc iz Dolenje Kamence pri Novem mestu z dosežkom 1:15:38. Najmlajša je bila Sara Kozinc. Najštevilnejša ekipa je bilo društvo rekreativcev, tekačev in pohodnikov Marathon Novo mesto, ki letos praznuje 25-letnico obstoja. Marathonci so dobili še posebno nagrado, kruh iz krušne peči.

V otroških tekih na pobočju Lisce je tekmovalo 38 otrok, peš na Lisco z Orehovega pa se je podalo osem pohodnikov. Organizator Pavel Drobne, ki je s podžupanom Janezom Kukcem podeljeval medalje, je bil z uspehom prireditve znova zelo zadovoljen, tekači pa so mu v zahvalo podelili spominsko darilo.

