Tekmovanje elastomobilov na Kongresnem trgu: najboljša je bila Elastična zver

Hiša eksperimentov je na Kongresnem trgu v prestolnici organizirala že 23. tekmovanje elastomobilov, na katerem je sodelovalo 12 skupin iz 7 slovenskih šol, skupno 34 učencev zadnje triade.

Tekmovalci so se že na začetku šolskega leta lotili posebnega izziva: sestaviti vozilo, ki ga poganjajo le tri elastike. Na voljo so imeli elastike dveh različnih tipov. V elastomobil so lahko vgradili največ po tri, pri čemer je morala biti ena drugačna od ostalih dveh, projekt pa od sodelujočih zahteva samostojno zasnovo, oblikovanje in izdelavo vozila z edinstvenim pogonom. Najboljša vozila s šolskih tekmovanj so se pomerila še na državnem tekmovanju, pri čemer je Kongresni trg prinesel dodatno preizkušnjo, in sicer štiriodstotni naklon, kar se je seveda opazilo pri doseženih razdaljah.

Tekmovalci so se pomerili v treh vožnjah, končni rezultat pa je prinesla mediana. Tako je zmagalo vozilo, ki je dosegalo najbolj konsistentne rezultate. Letos je slavila Elastična zver (OŠ Sava Kladnika Sevnica), drugi je bil Lovec na oblake (OŠ Sava Kladnika Sevnica), tretji pa Printer (OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana). Na tekmovanju so podelili tudi nagrado za domiselno izdelan elastomobil, pod tega se je podpisal Printer. Prav ta ekipa je postavila tudi letošnji rekord tekmovanja, 42,26 metra.

Vsako leto učenci glasujejo tudi za najljubši elastomobil in tako podelijo še eno nagrado. Vsaka ekipa prejme tri glasovnice in odda glas za druge elastomobile, ki ne prihajajo iz njihove šole; čast je letos doletela Izgubljene astronavte (OŠ Olge Meglič Ptuj).