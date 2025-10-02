Telefon Aleša Hojsa pod drobnogledom: kdo je komu izdal tajne podatke?

Včeraj se je z novimi razkritji nadaljevala zgodba nekdanjega notranjega ministra in podpredsednika SDS Aleša Hojsa, ki je bil v torek zjutraj deležen policijske preiskave. V tej so mu po lastnih besedah odnesli njegov mobilni telefon, ki je bil v njegovem avtomobilu pred hišo: »Že včeraj, ko smo čakali odredbo za avto, zato se je hišna preiskava zavlekla, sem imel nekaj čez 30 neodgovorjenih klicev,« je omenil reč, ki je bila srčika tokratne preiskave Oddelka za preiskovanje in pregon oseb uradnih oseb s posebnimi pooblastili (ali Posebni oddelek) pri Specializiranem državnem tožilstvu.

Sedmega novembra lani so na Posebni oddelek dobili dopis Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v preiskavi »malega preprodajalca z mamili«, kot ga je pikro označil Hojsov advokat Franci Matoz. Kriminalisti so analizirali komunikacijo kriptirane telefonske aplikacije Sky ECC tega preprodajalca, ki jo pretežno kriminalci uporabljajo za skrito komuniciranje. »Iz te komunikacije tako izhaja, da je preiskovanec prejel podatek o načrtovanih hišnih preiskavah s strani ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa,« so zapisali v odredbi za Hojsovo preiskavo.

»Tistega, česar ne veš, ne moreš omenjati naprej.«

Preiskovanec naj bi zakopal svojo drogo, o namenih preiskave pa obvestil še pajdaše: »Podatek o načrtovanih hišnih preiskavah je zatem posredoval in razkril izvor pridobljene informacije, to je, da je informacijo prejel od Hojsa, in svoje navedbo podkrepil s fotografijo ekrana telefona, na katerem je v imeniku prikazal telefonsko številko Aleša Hojsa.« Podatke o aretacijah več osumljenih članov Kavaškega klana naj bi preiskovanec od Hojsa dobil 28. februarja 2021. Hojs zanika, da bi kar koli vedel o načrtovanih aretacijah: »Tistega, česar ne veš, ne moreš omenjati naprej.«

Jasno je tudi, zakaj je policija lovila prav Hojsov telefon: »Z vsebino pridobljene komunikacije na navedenih telefonih pa bo mogoče ugotoviti, kateri policist NPU je Alešu Hojsu sporočil podatke o načrtovanih preiskavah, kdaj in na kakšen način je to Aleš Hojs sporočil.« Policijski preiskovalci so torej sumili, da podatki uhajajo iz njihovih vrst, ni pa jim uspelo priti do nedvomnega podatka, kakšna je dejanska povezava preiskovanega kriminalca s Hojsom.

Hojs je v torek odklenil svoj avto, preiskovalci pa so iz njega odnesli telefon, po katerega so prišli. FOTO: Tomica Šuljić

Hojs je potrdil, da je bil v torkovi preiskavi osumljenec, »jaz in neznani policist«, a pravi: »Ne poznam nobenega policista, ki bi mi dajal kakršne koli informacije o hišnih preiskavah Kavaškega klana.« Pojasnil je tudi, kako je pristal v kriptirani aplikaciji – imel je podnajemnika, ta pa sorodnika, in slednji naj bi raznesel naokrog naslednje: »Ta gospod, ki ni bil moj najemnik, bil pa je sorodnik mojega najemnika, je v kripto komunikaciji s preprodajalcem mamil povedal, da je informacijo o tem, kdaj bodo preiskave, dobil od mene.« In zatrdil: »Nikoli nisem vedel, kdaj naj bi se kakšna preiskava zgodila, nikoli nisem z nikomer o tem govoril, kaj šele, da bi nekomu pošiljal kakšna sporočila ali kaj podobnega, kjer bi pisal o tem, da naj bi se preiskave zgodile.«

Ob politiziranju preiskave v povezavi s SDS, volitvami in ostalimi nekazenskimi paberkovanji je razkril dosedanje izkušnje predvolilnih preiskav: »Vse afere, ki so se stranki zgodile in so obveljale za politične konstrukte, so naši stranki posredno škodile.« Zagovornik Matoz pa je opozoril na nekatere datume okoli domnevnega uhajanja informacij glede aretacij naših Kavačanov: »Po mojih informacijah je bil predlog za hišne preiskave podan šele aprila 2021, očitek zoper Hojsa pa trdi, da naj bi se zgodile marca 2021. Preiskave pa so se zgodile maja 2021, in takrat je podatek ušel.«

Preiskovalci naj bi sledi Hojsove komunikacije izpred štirih let iskali s pomočjo odvzetega telefona v računalniškem oblaku. Hojsu pa je nasvet, kako čim prej do telefona s staro telefonsko številko (medtem ko njegovega analizirajo preiskovalci), dal kar Franc Kangler, »ki je prestal podobno kalvarijo«, ga je pohvalil Hojs.