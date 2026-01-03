Tem krajem danes ponoči grozi sneg! Razkrivamo, kdaj lahko pobeli tudi nižine

V Sloveniji se danes drži zmerno do pretežno oblačno vreme, več jasnine pa imajo na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja. Temperature ostajajo nizke: v notranjosti od približno –1 do 5 °C, ob morju okoli 10 °C. Glavni zasuk prihaja proti večeru, ko se bo od jugovzhoda spet pooblačilo, ponoči pa bo v notranjosti Slovenije od juga začelo snežiti. ARSO ob tem napoveduje jutranje temperature od –2 do 4 °C, v Zgornjesavski dolini okoli –5 °C, kar pomeni, da se bo sneg lahko prijel tudi nižje, predvsem tam, kjer bo dovolj hladno in bodo padavine vztrajale.

Jutri dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu države, kjer bo oblačnost vztrajala dlje. Na severu in zahodu se bo medtem delno zjasnilo, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, najvišje dnevne temperature pa bodo v notranjosti med –2 in 3 °C, na Goriškem in ob morju okoli 8 °C. Za tiste, ki jih zanima, ali bo »pobralo« tudi doline: v ponedeljek lahko na jugovzhodu še občasno rahlo sneži, v torek pa ARSO napoveduje, da bo oblačno in da bo v večjem delu Slovenije snežilo do nižin, ob tem se bo na Primorskem burja spet nekoliko okrepila.

FOTO: Nebojsa Markovic/Thinkstock

Tudi bližnja okolica kaže, da zima ne popušča: jutri bodo v krajih južno od Slovenije rahle padavine, v notranjosti Hrvaške pa naj bi snežilo do nižin; čez dan bodo padavine slabele in ponehale, od severozahoda se bo jasnilo, vzdolž Jadrana pa se bo burja krepila.

ARSO količine snega ne navaja, a avtomatizirane napovedi za Ljubljano kažejo, da bi se sneženje lahko okrepilo proti torku (ponekod tudi z debelejšo snežno odejo), medtem ko bo ob morju zaradi višjih temperatur bolj verjetna mešanica dežja in snega. Točne meje in količine bodo zelo odvisne od tega, kako hitro in kako močno se bo ponoči ohladilo.