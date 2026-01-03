  • Delo d.o.o.
VREME

Tem krajem danes ponoči grozi sneg! Razkrivamo, kdaj lahko pobeli tudi nižine

Tudi v bližnji okolici kaže, da zima ne popušča.
FOTO: Likeajoke Getty Images/istockphoto
FOTO: Likeajoke Getty Images/istockphoto
N. P.
 3. 1. 2026 | 11:30
 3. 1. 2026 | 11:46
2:03
V Sloveniji se danes drži zmerno do pretežno oblačno vreme, več jasnine pa imajo na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja. Temperature ostajajo nizke: v notranjosti od približno –1 do 5 °C, ob morju okoli 10 °C. Glavni zasuk prihaja proti večeru, ko se bo od jugovzhoda spet pooblačilo, ponoči pa bo v notranjosti Slovenije od juga začelo snežiti. ARSO ob tem napoveduje jutranje temperature od –2 do 4 °C, v Zgornjesavski dolini okoli –5 °C, kar pomeni, da se bo sneg lahko prijel tudi nižje, predvsem tam, kjer bo dovolj hladno in bodo padavine vztrajale.

image_alt
Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Jutri dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu države, kjer bo oblačnost vztrajala dlje. Na severu in zahodu se bo medtem delno zjasnilo, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, najvišje dnevne temperature pa bodo v notranjosti med –2 in 3 °C, na Goriškem in ob morju okoli 8 °C. Za tiste, ki jih zanima, ali bo »pobralo« tudi doline: v ponedeljek lahko na jugovzhodu še občasno rahlo sneži, v torek pa ARSO napoveduje, da bo oblačno in da bo v večjem delu Slovenije snežilo do nižin, ob tem se bo na Primorskem burja spet nekoliko okrepila. 

FOTO: Nebojsa Markovic/Thinkstock
FOTO: Nebojsa Markovic/Thinkstock

Tudi bližnja okolica kaže, da zima ne popušča: jutri bodo v krajih južno od Slovenije rahle padavine, v notranjosti Hrvaške pa naj bi snežilo do nižin; čez dan bodo padavine slabele in ponehale, od severozahoda se bo jasnilo, vzdolž Jadrana pa se bo burja krepila.

ARSO količine snega ne navaja, a avtomatizirane napovedi za Ljubljano kažejo, da bi se sneženje lahko okrepilo proti torku (ponekod tudi z debelejšo snežno odejo), medtem ko bo ob morju zaradi višjih temperatur bolj verjetna mešanica dežja in snega. Točne meje in količine bodo zelo odvisne od tega, kako hitro in kako močno se bo ponoči ohladilo.

ZVEZDA IN LEGENDA

Brigitte Bardot: življenje in smrt francoske ikone (Suzy)

Tik pred odhodom starega leta se 28. decembra v 92. letu starosti za vedno poslovila francoska filmska zvezda, modna ikona in aktivistka za pravice živali Brigitte Bardot.
3. 1. 2026 | 13:00
12:34
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Je to sploh barva? Izbor leta 2026 dvignil veliko prahu

Letošnji izbor barve leta je vzbudil nenavadno veliko pozornosti, čeprav gre za nevtralno belo. V interierjih je brezčasna osnova za umirjene in minimalistične prostore.
Aleksandra Zorko3. 1. 2026 | 12:34
12:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Sprožili so se plazovi, mrtvi trije pohodniki

Zgodilo se je na na severu Italije.
3. 1. 2026 | 12:31
12:23
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

Levica brutalno udarila po Trumpu, Grošelj pesimistično: »Novo leto, nova vojna«

Iran in Kuba sta že obsodila ameriški napad na Venezuelo, Kolumbija pa na mejo pošilja vojsko.
3. 1. 2026 | 12:23
12:14
Novice  |  Slovenija
SILVESTROVO

Mehurčki, eleganca in najboljše penine leta

Dvanajsti Festival penin je združil ljubitelje penečih vin, vinarje, sommelierje in številne druge.
Janez Mužič3. 1. 2026 | 12:14
12:13
Novice  |  Svet
NAPAD

Elitni specialci ponoči odpeljali Madura. Tu že prve podrobnosti tajne operacije: »Zahtevamo dokaz, da je živ«

Venezuela je ZDA obtožila, da je med današnjimi napadi zadela stanovanjska območja, in napovedala razporeditev vseh oboroženih sil.
3. 1. 2026 | 12:13

Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
