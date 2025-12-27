Tem trem slovenskih politikom je v primerjavi z lani najbolj padla podpora

V letu 2025 in tri mesece pred parlamentarnimi volitvami se je oblikovala bipolarna struktura, kjer je na vsaki strani ena močna stranka, nosilka pola. Stranka SD je solidno utrjena nad parlamentarnim pragom, vse preostale stranke pa so v bližini nad oziroma pod parlamentarnim pragom, kar napoveduje nepredvidljivo predvolilno bitko, je novinar Uroš Esih pojasnil v članku za Delo. Celotno leto 2025 je bila na vrhu SDS s precejšnjo prednostjo pred Gibanjem Svoboda. SDS je imela skozi leto podobno visoko podporo, medtem ko se je podpora Svobodi povečala predvsem v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta.

Po letu upadanja podpore vladi Roberta Goloba se je podpora v letu 2025 začela povečevati. Če je januarja povprečna ocena padla na 2,38, se je decembra dvignila na 2,68. Primerjava povprečne ocene zadnjih treh vlad pokaže, da ima Golobova vlada višjo letno povprečno oceno, kot jo je imela zadnja vlada Janeza Janše. Politiki z najvišjo ceno na Delovem Barometru politikov v letu 2025 so bili Nataša Pirc Musar, Matjaž Han in Urška Klakočar Zupančič. Glede na lani je mogoče zaslediti očiten trend padanja ocen najbolje ocenjenih politikov, povprečne ocene najboljših treh ocenjenih politikov so bile v letu 2025 nižje kot v letu 2024. Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič, sledita mu Zoran Janković in Anže Logar.