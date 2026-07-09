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NEKAJ SO JIH USPEŠNO PRENESLI

Temperatura presegla kritično mejo, dve tretjini vzorcev celic Biobanke uničenih

Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so okoli 1300 vzorcev uspešno prenesli.
Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. FOTO: Jože Suhadolnik
Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, B. K. P.
 9. 7. 2026 | 12:15
 9. 7. 2026 | 12:15
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Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je sporočila, da je v vseh krioposodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle Biobanke, temperatura presegla kritično mejo. »Dve tretjini vzorcev je uničenih,« je danes za STA potrdil direktor JAZMP Momir Radulović. JAZMP je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila, da je v vseh krioposodah v podjetju GaiaCell, kjer so vzorci matičnih celic, ki jih je hranila propadla Biobanka, temperatura presegla kritično mejo -140 stopinj Celzija. Gre za vzorce, ki jih imetniki vzorcev niso prenesli ali darovali. To po besedah Radulovića pomeni, da so vzorci uničeni. Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so okoli 1300 vzorcev uspešno prenesli. Natančnih številk pa še nimajo, je poudaril. Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj je prepričano, da bi za to moralo prejeti plačilo.

Starši so sicer pred časom zbrali denar za začasno dobavo dušika, vendar se z GaiaCell za dobavo niso uspeli dogovoriti. Direktorica Gordana Kalan Živčec je namreč med drugim zahtevala, da plačajo stroške shranjevanja vzorcev za nazaj. Odvetnica Hana Hvala iz Odvetniške družbe Vrtačnik, kjer v zadevi Biobanka zastopajo okoli 500 družin, je pojasnila, da so njihove stranke v različnih pravnih položajih. »Vsekakor bomo preučili vse možnosti za zavarovanje njihovega pravnega položaja in vložili ustrezne tožbene zahtevke oziroma pravna sredstva,« je komentirala. Okrajno sodišče v Domžalah je sicer junija izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje GaiaCell dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce. »Tega ni storilo, ampak je preneslo zgolj vzorce za stranke, za katere smo vložili predlog, česar absolutno ne bi smelo narediti, ker ni imelo dovoljenja,« je dejala Hvala. Po njenih besedah Kalan Živčec meni, da je izpolnila sklep sodišča.

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BiobankaGaiaCellmatične celiceJAZMP
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