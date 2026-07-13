Temperature se bodo povzpele nad 33 °C, delu Slovenije pa grozijo močni sunki vetra in večja toča

Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija.

»V torek popoldne oziroma proti večeru bo Slovenijo predvidoma od zahoda zajela močna nevihtna linija, ki bo nastala ob hladni fronti in se hitro pomikala proti vzhodu. Zaradi izrazitega vetrovnega striga ter vpliva vetrovnega stržena bodo v ospredju predvsem zelo močni, krajevno tudi siloviti sunki vetra, ki lahko povzročijo škodo. Ob prehodu nevihtne linije pričakujemo še intenzivne nalive, veliko udarov strel ter lokalno tudi večjo točo,« med drugim navaja vremenski portal Neurje.si.

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V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.