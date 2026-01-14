Temu slovenskemu podjetju s stoletno tradicijo se je zahvalil tudi papež

Plaketo Občine Veržej za leto 2025 je prejelo podjetje M. Mulec, strojno ključavničarstvo, d. o. o., s 100-letno tradicijo. Od ustanovitve se je razvilo v prepoznavnega proizvajalca zobnikov in strojnih elementov, ki izdelke uspešno trži doma in v tujini. »Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. Podjetje je nastalo iz obrtne delavnice Antona Mulca, se skozi generacije razvijalo in ohranjalo vrednote kakovosti, poštenosti in predanosti delu. Danes ga vodi že četrta generacija,« je v obrazložitvi zapisal občinski svet.

Ker zakonca Mulec nista imela otrok, so podjetje podedovali zaposleni.

Menedžer Denis Poštrak je dejal, da njihovo delo temelji na dolgoletni tradiciji in so s pridobljenim znanjem in izkušnjami prepoznaven naslov na domačem in tujem trgu: »Glavne aktivnosti vključujejo proizvodnjo raznih strojnih delov, storitve notranjega in zunanjega ozobljenja, pehanja utorov, struženja, rezkanja, piljenja, brušenja, razreza na tračnih žagah, izdelavo zobatih letev, polžev in polževih koles. Leta 1975 smo začeli izvajati elektrifikacijo zvonov po cerkvah po Sloveniji, za kar smo prejeli zahvalo papeža Janeza Pavla II.«

Prva asfaltirana

Zgodovina nastanka podjetja sega v leto 1925, ko je ključavničar Anton Mulec začel svojo obrt. Podjetje, ki se je hitro uveljavilo kot zanesljiv in kakovosten ponudnik storitev v regiji, je v tistem času popravljalo predvsem kmetijsko in gradbeno mehanizacijo ter za omenjeni panogi tudi proizvajalo dele in izdelovalo stroje. Bili so edini daleč naokrog, ki so izdelovali osi za mlatilnice, celo za kupce iz Vojvodine. Leta 1953 so izdelali stroj za mletje žita za veliki državni mlin v Apačah pri Gornji Radgoni. Leta 1955 so za takratno Občino Murska Sobota izdelali parni valjar za asfaltiranje cest, ki so ga predelali iz pogona mlatilnice, prva asfaltirana v Murski Soboti je bila Ulica Štefana Kovača leta 1957. To je bil pomemben mejnik v razvoju mestne infrastrukture. »Po Antonovi smrti 1964. je podjetje prevzel njegov sin Marijan Mulec ter ga je vodil so smrti leta 2000. Marijan je podjetje razvil v eno najbolj prepoznavnih in cenjenih na območju nekdanje Jugoslavije. Takrat se je pri njih začela tudi proizvodnja zobnikov. Po Marijanovi smrti se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, do 2011. ga je vodila Marijanova vdova Marija. Ker nista imela otrok, so podjetje podedovali zaposleni, do leta 2020 ga je vodil Jožef Lupša. Od takrat je na čelu Mitja Horvat, sin pokojnega solastnika Ludvika Horvata,« je še pojasnil Poštrak.

Anton Mulec, ki se je v Veržej preselil iz Apač, je bil sicer velik podpornik gasilstva in dolgoletni predsednik PGD Veržej, v znak hvaležnosti za ves njegov trud je danes v gasilskem domu nameščena spominska plošča njemu v čast.

Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. FOTO: Arhiv podjetja