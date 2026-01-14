  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZGODBA O USPEHU

Temu slovenskemu podjetju s stoletno tradicijo se je zahvalil tudi papež

Podjetje M. Mulec je prejelo občinsko plaketo. Začelo se je leta 1925, ko je ključavničar začel samostojno obrt.
Za elektrifikacijo zvonov po cerkvah po Sloveniji se jim je poklonil celo Sveti sedež. FOTO: Arhiv podjetja

Za elektrifikacijo zvonov po cerkvah po Sloveniji se jim je poklonil celo Sveti sedež. FOTO: Arhiv podjetja

Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. FOTO: Arhiv podjetja

Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. FOTO: Arhiv podjetja

Čeprav nikoli ni bilo veliko zaposlenih, so poslovni dosežki vrhunski. FOTO: Arhiv podjetja

Čeprav nikoli ni bilo veliko zaposlenih, so poslovni dosežki vrhunski. FOTO: Arhiv podjetja

Za elektrifikacijo zvonov po cerkvah po Sloveniji se jim je poklonil celo Sveti sedež. FOTO: Arhiv podjetja
Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. FOTO: Arhiv podjetja
Čeprav nikoli ni bilo veliko zaposlenih, so poslovni dosežki vrhunski. FOTO: Arhiv podjetja
Oste Bakal
 14. 1. 2026 | 08:21
3:25
A+A-

Plaketo Občine Veržej za leto 2025 je prejelo podjetje M. Mulec, strojno ključavničarstvo, d. o. o., s 100-letno tradicijo. Od ustanovitve se je razvilo v prepoznavnega proizvajalca zobnikov in strojnih elementov, ki izdelke uspešno trži doma in v tujini. »Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. Podjetje je nastalo iz obrtne delavnice Antona Mulca, se skozi generacije razvijalo in ohranjalo vrednote kakovosti, poštenosti in predanosti delu. Danes ga vodi že četrta generacija,« je v obrazložitvi zapisal občinski svet.

Ker zakonca Mulec nista imela otrok, so podjetje podedovali zaposleni.

Menedžer Denis Poštrak je dejal, da njihovo delo temelji na dolgoletni tradiciji in so s pridobljenim znanjem in izkušnjami prepoznaven naslov na domačem in tujem trgu: »Glavne aktivnosti vključujejo proizvodnjo raznih strojnih delov, storitve notranjega in zunanjega ozobljenja, pehanja utorov, struženja, rezkanja, piljenja, brušenja, razreza na tračnih žagah, izdelavo zobatih letev, polžev in polževih koles. Leta 1975 smo začeli izvajati elektrifikacijo zvonov po cerkvah po Sloveniji, za kar smo prejeli zahvalo papeža Janeza Pavla II.«

Prva asfaltirana

Zgodovina nastanka podjetja sega v leto 1925, ko je ključavničar Anton Mulec začel svojo obrt. Podjetje, ki se je hitro uveljavilo kot zanesljiv in kakovosten ponudnik storitev v regiji, je v tistem času popravljalo predvsem kmetijsko in gradbeno mehanizacijo ter za omenjeni panogi tudi proizvajalo dele in izdelovalo stroje. Bili so edini daleč naokrog, ki so izdelovali osi za mlatilnice, celo za kupce iz Vojvodine. Leta 1953 so izdelali stroj za mletje žita za veliki državni mlin v Apačah pri Gornji Radgoni. Leta 1955 so za takratno Občino Murska Sobota izdelali parni valjar za asfaltiranje cest, ki so ga predelali iz pogona mlatilnice, prva asfaltirana v Murski Soboti je bila Ulica Štefana Kovača leta 1957. To je bil pomemben mejnik v razvoju mestne infrastrukture. »Po Antonovi smrti 1964. je podjetje prevzel njegov sin Marijan Mulec ter ga je vodil so smrti leta 2000. Marijan je podjetje razvil v eno najbolj prepoznavnih in cenjenih na območju nekdanje Jugoslavije. Takrat se je pri njih začela tudi proizvodnja zobnikov. Po Marijanovi smrti se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, do 2011. ga je vodila Marijanova vdova Marija. Ker nista imela otrok, so podjetje podedovali zaposleni, do leta 2020 ga je vodil Jožef Lupša. Od takrat je na čelu Mitja Horvat, sin pokojnega solastnika Ludvika Horvata,« je še pojasnil Poštrak.

Anton Mulec, ki se je v Veržej preselil iz Apač, je bil sicer velik podpornik gasilstva in dolgoletni predsednik PGD Veržej, v znak hvaležnosti za ves njegov trud je danes v gasilskem domu nameščena spominska plošča njemu v čast.

Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. FOTO: Arhiv podjetja
Njihovi izdelki najdejo pot v ladjedelnice, kmetijstvo, celo cerkve. FOTO: Arhiv podjetja

Čeprav nikoli ni bilo veliko zaposlenih, so poslovni dosežki vrhunski. FOTO: Arhiv podjetja
Čeprav nikoli ni bilo veliko zaposlenih, so poslovni dosežki vrhunski. FOTO: Arhiv podjetja

Več iz teme

M. Mulecpodjejeuspehobčinska plaketaVeržej
ZADNJE NOVICE
09:22
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILSKI TRG

Lani več elektrificiranih avtomobilov

Bencinski pogon je še vedno daleč pred vsemi, a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor.
Gašper Boncelj14. 1. 2026 | 09:22
09:10
Novice  |  Svet
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
14. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Svet
POSNETEK, KI BURI AMERIKO

Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu gesto pokazal protestniku.
14. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZAROČENA

Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit.
14. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
08:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
14. 1. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki