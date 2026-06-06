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ROJSTNODNEVNA ŽELJA

Teo si namesto igrač želi zdravja: za novo upanje potrebuje 2,5 milijona evrov

Deček se bori z nevarno in zahrbtno Duchennovo mišično distrofijo.
Ob vsem veselju nosiva tudi veliko skrb, saj veva, kako kruta bolezen mu grozi in kako pomemben je vsak dan,« pravijo starši Dragica in David.
Ob vsem veselju nosiva tudi veliko skrb, saj veva, kako kruta bolezen mu grozi in kako pomemben je vsak dan,« pravijo starši Dragica in David.
G. S.
 6. 6. 2026 | 08:06
2:35
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Teo s Ptuja je včeraj upihnil 8. svečko. Medtem ko si večina otrok za rojstni dan želi igrače, izlete ali torto, si Teo najbolj od vsega želi možnost, da bi lahko tudi v prihodnosti hodil, tekel, se igral in ostal skupaj s svojo družino. Zato njegova oče in mama skupaj z Društvom Viljem Julijan ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov, do danes pa je bilo zanj zbranih že skoraj 870.000 evrov.

»Ko gledaš svojega otroka, kako piha svečke na torti in se veseli svojega rojstnega dne, si želiš samo to, da bi bil zdrav in srečen. Midva pa ob vsem veselju nosiva tudi veliko skrb, saj veva, kako kruta bolezen mu grozi in kako pomemben je vsak dan. Zato si za njegov rojstni dan želiva samo eno – da bi lahko prejel gensko zdravljenje, ki mu daje upanje za boljšo prihodnost,« pravita njegova mama in oče Dragica in David iz okolice Ptuja.

Teo je že opravil vse potrebne preiskave v ZDA in zdravniki so potrdili, da lahko prejme zdravljenje, vendar časa ni veliko.
Teo je že opravil vse potrebne preiskave v ZDA in zdravniki so potrdili, da lahko prejme zdravljenje, vendar časa ni veliko.

Teo se bori z Duchennovo mišično distrofijo, eno najtežjih in najbolj krutih redkih genetskih bolezni. Gre za neozdravljivo bolezen, ki otrokom postopoma uničuje mišice po vsem telesu, jim odvzame sposobnost hoje, samostojnost, na koncu pa prizadene tudi srce in pljuča. Bolezen žal vodi tudi v mnogo prezgodnjo smrt. Posebej pomembno je, da Teo gensko zdravljenje prejme čim prej. Duchennova mišična distrofija namreč po 8. letu starosti pogosto začne hitreje napredovati, gensko zdravilo Elevidys pa lahko otroci prejmejo le, dokler še hodijo. Teo je že opravil vse potrebne preiskave v ZDA in zdravniki so potrdili, da lahko prejme zdravljenje, vendar časa ni veliko.

»Neizmerno smo hvaležni vsem, ki so že pomagali Teu. Skoraj 870.000 evrov je neverjeten izraz dobrote, solidarnosti in srčnosti ljudi. Hkrati pa se zavedamo, da nas do cilja čaka še velik izziv. Prav zato si želimo, da bi ljudje Teu za 8. rojstni dan podarili donacijo in mu pomagali narediti nov korak proti zdravljenju. Zanj je čas izjemno pomemben, saj je dopolnil 8 let in njegova bolezen lahko začne hitreje napredovati. Z vsem srcem verjamemo, da lahko skupaj dosežemo tudi ta veliki cilj,« pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.

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