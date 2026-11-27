Slovenija se je znašla v središču obsežne mednarodne policijske operacije, usmerjene v odkrivanje osumljencev terorizma in organiziranega kriminala. Kot je sporočil Interpol, so slovenski varnostni organi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pridržali dva potnika, ki sta imela pri sebi ponarejena indijska potna lista in španska vizuma. Zaradi odkritja so pristojni organi sprožili preiskavo njune dejanske identitete in morebitnih povezav z dejavnostmi tujih terorističnih napadalcev.

Odkritje na brniškem letališču je bilo del mednarodne operacije Neptune VIII, v kateri so sodelovali varnostni organi 18 držav Evrope, severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Operacija, ki jo je koordiniral Interpol ob podpori Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, je privedla do 65 aretacij. Policisti so na letališčih, v pristaniščih in na kopenskih mejnih prehodih opravili več kot 41 milijonov preverjanj v Interpolovih mednarodnih podatkovnih zbirkah. Pri tem so zaznali 395 ujemanj, od tega 89 v povezavi z osebami, ki jih pristojni organi iščejo zaradi kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom.

Dodatnih 281 ujemanj, povezanih s terorizmom, so odkrili s preverjanjem nacionalnih podatkovnih zbirk in schengenskega informacijskega sistema (SIS). Pridobljene informacije so preiskovalcem omogočile nov vpogled v mednarodne povezave in mreže oseb, ki so predmet protiterorističnih preiskav. Med odmevnejšimi primeri Interpol izpostavlja aretacije v Alžiriji, Tuniziji in Albaniji. V slednji so pridržali žensko, ki jo je Turčija iskala zaradi obsodbe za članstvo v teroristični organizaciji.

Zasegli so tudi drogo. FOTO: Interpol

Zasegli skoraj 300 kilogramov kokaina

»Teroristične mreže ne poznajo meja, tisti, ki se želijo izogniti roki pravice, pa lahko izkoristijo vrzeli med nacionalnimi jurisdikcijami,« je poudarila Maria Carmen Munoz, direktorica Interpolovega oddelka za boj proti terorizmu. Dodala je, da je povezovanje policistov na mejnih prehodih z mednarodnimi obveščevalnimi podatki v realnem času ključnega pomena za odkrivanje iskanih oseb in napredovanje zahtevnih protiterorističnih preiskav.

Mednarodna operacija je razkrila tudi druge oblike domnevnega organiziranega kriminala, med drugim ponarejanje potovalnih dokumentov, nezakonito trgovino z vozili in tihotapljenje prepovedanih drog. Na Portugalskem so po zasegu približno 290 kilogramov kokaina aretirali dve osebi, osumljeni trgovine s prepovedanimi drogami. Identitete pridržanih potnikov na Brniku Interpol ni razkril, prav tako za zdaj ni znano, ali so preiskovalci potrdili njune morebitne povezave s terorizmom. Te ostajajo predmet preverjanja.