  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTONOMNA VOŽNJA

Tesle bodo pri nas vozile skoraj same, novico pozdravil tudi Elon Musk: »Za nesrečo še vedno odgovarja voznik«

Slovenija je priznala uporabo sistema FSD Supervised, ki Teslinim vozilom omogoča samodejno krmiljenje, zaviranje, pospeševanje in menjavanje pasov, voznik pa mora ves čas ostati pozoren.
Tesla FOTO: Tesla
Tesla FOTO: Tesla
Kaja Grozina
 8. 9. 2026 | 20:32
3:10
A+A-

Slovenija je postala šesta država Evropske unije, ki je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji FSD Supervised. Vozila bodo lahko ob vključeni funkciji sama krmilila, pospeševala, zavirala, menjavala vozne pasove in sledila načrtovani poti tudi v mestnem prometu. A kljub imenu Full Self-Driving nikakor ne gre za popolnoma avtonomno vožnjo – za dogajanje na cesti in morebitno nesrečo še vedno odgovarja voznik.

Javna agencija RS za varnost prometa je priznala začasno evropsko homologacijo sistema, ki jo je aprila izdal nizozemski homologacijski organ RDW. Pred Slovenijo so takšno odobritev priznale še Litva, Estonija, Danska in Belgija. Novico je na družbenem omrežju X pozdravil tudi Elon Musk, ki je poudaril, da je FSD Supervised zdaj odobren tudi pri nas. Tesla naj bi sistem začela uvajati kmalu, funkcija pa bo v ustrezno opremljena vozila prišla prek programske posodobitve.

Voznik mora ostati pozoren

FSD Supervised lahko prevzame velik del voznih nalog. Samodejno lahko zavira in pospešuje, menja vozne pasove, zavija, se ustavlja pred semaforji ter sledi načrtovani poti. Toda voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. »Noben sistem ni stoodstoten. Ne smemo prepustiti vožnje v celoti elektroniki oziroma računalniku,« je za 24ur opozoril odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel. Kot je pojasnil, tudi pri tako naprednem sistemu še vedno obstaja možnost, da vozilo na primer ne bi pravočasno zaznalo pešca, ki nenadoma stopi na cesto. Teslina vozila imajo zato tudi sistem za spremljanje pozornosti voznika. Če ta ni dovolj zbran oziroma ne spremlja vožnje, lahko vozilo to zazna in uporabo asistenčnega sistema omeji. Da odgovornost ostaja na strani človeka, je za 24ur poudaril tudi državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik. »Za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo,« je pojasnil.

Tesla FOTO: Pop Tv
Tesla FOTO: Pop Tv

Ne gre za avtonomni avtomobil

Prav to je tudi bistvena razlika med FSD Supervised in popolnoma avtonomno vožnjo. Voznik se torej še ne more usesti na zadnji sedež in avtomobilu naročiti, naj ga sam odpelje na cilj. Sistem je pomoč človeku za volanom, ne njegova zamenjava. Poženel je ob tem za izpostavil, da lahko takšna tehnologija človeško pozornost nadgradi in s tem prispeva k varnejši vožnji, vendar le ob pravilni uporabi. Slovenska odločitev je za zdaj začasna in povezana z nadaljnjim postopkom na evropski ravni. Oktobra naj bi namreč potekalo tudi glasovanje o širši uporabi sistema FSD v Evropski uniji.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

TeslaElon Muskavtonomna vožnjaFSD Supervisedprometelektrični avtomobilivožnja
ZADNJE NOVICE
20:06
Novice  |  Slovenija
SPREJEMANJE SEBE

Taja že od rojstva živi z ognjenim znamenjem: »Zaradi drugačnosti nisi nič manj vreden« (FOTO in VIDEO)

Za Slovenske novice je odkrito spregovorila o pogledih okolice, najstniških negotovostih, laserskih terapijah in poti do sprejemanja same sebe.
Kaja Grozina8. 9. 2026 | 20:06
19:30
Bulvar  |  Domači trači
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Azra Širovnik udarila po moških: »Da ste vitke, brez gubic in z napumpanimi ustnicami, zahtevajo samo biseksualci ...« (VIDEO)

V pogovoru je ostro kritizirala pričakovanja ter pozvala ženske k več samozavesti.
8. 9. 2026 | 19:30
19:10
Lifestyle  |  Astro
SONČEVA JANTRA

Starodavna grafična moč za zdravje, optimizem in duhovno rast

Postavimo jo v smeri neba, kjer je bilo Sonce ob našem rojstvu. Izboljšajo se zdravje, uspeh, optimizem, moč in položaj.
8. 9. 2026 | 19:10
19:07
Novice  |  Svet
ELEKTRONSKE VINJETE

Cestninske rampe na Hrvaškem bi morale izginiti 1. marca, zdaj se je vse zapletlo

Bodo cestninske postaje na Hrvaškem res izginile 1. marca? Zaplet pri razpisu ogroža rok.
8. 9. 2026 | 19:07
18:47
Novice  |  Slovenija
ŽELIJO SPREMEMBO

Vložen predlog za razrešitev podpredsednice DZ Avšič Bogovič iz Svobode

Vložili so ga poslanci in poslanke treh strank. To funkcijo je začela opravljati od 11. maja letos.
8. 9. 2026 | 18:47
18:20
Novice  |  Svet
POGOVOR PO TELEFONU

Bo Rusija res napadla Evropo? Vladimir Putin je bil zelo jasen glede tega

Ruski predsednik je imel danes enourni telefonski pogovor z Donaldom Trumpom.
8. 9. 2026 | 18:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Vrnimo se k branju!

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki