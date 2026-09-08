Tesle bodo pri nas vozile skoraj same, novico pozdravil tudi Elon Musk: »Za nesrečo še vedno odgovarja voznik«

Slovenija je postala šesta država Evropske unije, ki je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji FSD Supervised. Vozila bodo lahko ob vključeni funkciji sama krmilila, pospeševala, zavirala, menjavala vozne pasove in sledila načrtovani poti tudi v mestnem prometu. A kljub imenu Full Self-Driving nikakor ne gre za popolnoma avtonomno vožnjo – za dogajanje na cesti in morebitno nesrečo še vedno odgovarja voznik.

Javna agencija RS za varnost prometa je priznala začasno evropsko homologacijo sistema, ki jo je aprila izdal nizozemski homologacijski organ RDW. Pred Slovenijo so takšno odobritev priznale še Litva, Estonija, Danska in Belgija. Novico je na družbenem omrežju X pozdravil tudi Elon Musk, ki je poudaril, da je FSD Supervised zdaj odobren tudi pri nas. Tesla naj bi sistem začela uvajati kmalu, funkcija pa bo v ustrezno opremljena vozila prišla prek programske posodobitve.

Voznik mora ostati pozoren

FSD Supervised lahko prevzame velik del voznih nalog. Samodejno lahko zavira in pospešuje, menja vozne pasove, zavija, se ustavlja pred semaforji ter sledi načrtovani poti. Toda voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. »Noben sistem ni stoodstoten. Ne smemo prepustiti vožnje v celoti elektroniki oziroma računalniku,« je za 24ur opozoril odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel. Kot je pojasnil, tudi pri tako naprednem sistemu še vedno obstaja možnost, da vozilo na primer ne bi pravočasno zaznalo pešca, ki nenadoma stopi na cesto. Teslina vozila imajo zato tudi sistem za spremljanje pozornosti voznika. Če ta ni dovolj zbran oziroma ne spremlja vožnje, lahko vozilo to zazna in uporabo asistenčnega sistema omeji. Da odgovornost ostaja na strani človeka, je za 24ur poudaril tudi državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik. »Za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo,« je pojasnil.

Tesla FOTO: Pop Tv

Ne gre za avtonomni avtomobil

Prav to je tudi bistvena razlika med FSD Supervised in popolnoma avtonomno vožnjo. Voznik se torej še ne more usesti na zadnji sedež in avtomobilu naročiti, naj ga sam odpelje na cilj. Sistem je pomoč človeku za volanom, ne njegova zamenjava. Poženel je ob tem za izpostavil, da lahko takšna tehnologija človeško pozornost nadgradi in s tem prispeva k varnejši vožnji, vendar le ob pravilni uporabi. Slovenska odločitev je za zdaj začasna in povezana z nadaljnjim postopkom na evropski ravni. Oktobra naj bi namreč potekalo tudi glasovanje o širši uporabi sistema FSD v Evropski uniji.