VOLILNA NAPOVED

Tesno bo! Javnomnenjska anketa razkriva, katere stranke bi se uvrstile v parlament

V rahli prednosti števila parlamentarnih sedežev so stranke desne sredine, ki bi skupno imele 42 poslancev, levosredinska koalicija treh strank bi dobila 40 poslanskih mandatov.
Če bi bile volitve danes, bi največ glasov prejela SDS, na drugem mestu je Gibanje Svoboda in sledi SD. Foto: Jože Suhadolnik, Delo
Če bi bile volitve danes, bi največ glasov prejela SDS, na drugem mestu je Gibanje Svoboda in sledi SD. Foto: Jože Suhadolnik, Delo
STA, N. Č.
 19. 1. 2026 | 07:19
 19. 1. 2026 | 07:19
Če bi bile volitve danes, bi parlamentarni prag prestopilo sedem strank - poleg zdajšnjih še Demokrati Anžeta Logarja in stranka Resnica. Največjo podporo bi sicer dobila SDS, sledilo bi ji Gibanje Svoboda, je pokazala volilna napoved, ki jo je za TV Slovenija (TVS) opravil Inštitut Mediana. Po podatkih ankete bi dobili tako imenovani viseči parlament, saj bi stranke desne sredine zasedale le dva sedeža več od levosredinskih.

SDS z 29 poslanci, Svoboda s 24

Največ poslanskih mandatov bi, kot rečeno, dobila SDS, ki bi imela v novem državnem zboru 29 poslancev. Gibanje Svoboda bi bilo s 24 poslanci druga najmočnejša stranka, stranki SD pa bi pripadlo devet poslanskih sedežev. Sedem poslanskih sedežev bi dobila stranka Demokrati, enako število poslancev bi dobila tudi skupna lista Levice in Vesne. En sedež manj bi zasedli poslanci stranke NSi, z enakim številom pa bi v parlament prišla tudi stranka Resnica.

V rahli prednosti števila parlamentarnih sedežev so stranke desne sredine (SDS, Demokrati, NSi), ki bi skupno imele 42 poslancev, levosredinska koalicija treh strank (Gibanje Svoboda, SD ter skupna lista Levica in Vesna) bi dobila 40 poslanskih mandatov. O usmeritvi nove vlade bi po tej projekciji odločala stranka Resnica s šestimi sedeži.

Kako bi bilo, če bi bile volitve danes?

Če bi bile volitve danes, bi sicer SDS volilo 20,6 odstotka vprašanih (decembra 21,1 odstotka), na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 16,9 odstotka (decembra 17,5 odstotka). Sledi SD s 6,4 odstotka (decembra 5,7 odstotka).

Na četrto in peto mesto sta se z isto stopnjo podpore uvrstili stranka Demokrati (decembra 3,5 odstotka) ter skupna lista Levica in Vesna (decembra 3,7 odstotka), ki bi jih podprlo 5,2 odstotka vprašanih. NSi bi dobila 4,6 odstotka podpore (decembra 4,4 odstotka, Resnica pa 4,5 odstotka (decembra 4,2 odstotka).

V spodnjem delu lestvice je parlamentu najbližje Piratska stranka s 2,8 odstotka podpore (decembra 2,5 odstotka), Prerod Vladimirja Prebiliča pa ostaja na 2,4 odstotka podpore. Januarja je za odstotno točko in pol nižja podpora stranke Mi, socialisti, in sicer bi dobila 1,4 odstotka (decembra tri odstotke).

Tretja v nizu raziskav javnega mnenja, ki jih bo Inštitut Mediana za TVS pripravljal do državnozborskih volitev, je potekala med 12. in 15. januarjem. Prek spletnih in telefonskih anket je sodelovalo 712 državljanov.

Mediana je preverjala tudi priljubljenost politikov

Na vrhu lestvice ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar. Sledi ji gospodarski minister in predsednik stranke SD Matjaž Han. Na tretjem in četrtem mestu sta še vedno predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in evropska komisarka za sosedsko politiko in pogajanja o širitvi Marta Kos. Na peto mesto pa so vprašani ponovno uvrstili predsednika Demokratov Anžeta Logarja.

Do 8. mesta se je povzpela zunanja ministrica Tanja Fajon, sledi ji sokoordinatorica Levice ter ministrica za kulturo Asta Vrečko. Premier Robert Golob se je uvrstil na 10. mesto, medtem ko je predsednik SDS Janez Janša po podatkih ankete na 16. mestu (decembra se je uvrstil na 11. mesto). Pred njega so se uvrstili tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za delo Luka Mesec in predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič.

