Test zimskih pnevmatik razkril neprijetna presenečenja: nekatere se ustavijo šele po skoraj 49 metrih

Testiranje zimskih in celoletnih pnevmatik, ki ga je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), je pokazalo, da morajo biti pri večjih zimskih pnevmatikah uporabniki pozorni predvsem na slabšo zaviralno pot na suhih in mokrih cestiščih. Manjše zimske pnevmatike pa zaradi segrevanja na suhih površinah lahko vplivajo na slabšo vodljivost avtomobila. Dobre pnevmatike niso tiste, ki imajo dobre rezultate zgolj v eni disciplini, temveč tiste, ki se uravnoteženo obnašajo na suhem, mokrem, snegu in ledu, so zapisali v sporočilu za javnost. Ker se pozimi manj vozimo po zasneženi cesti kot po suhi in predvsem mokri, morajo biti vozniki posebej previdni pri pnevmatikah, ki se odlično obnesejo na snegu, a imajo težave na kopni asfaltni površini, opozarjajo. Tako so pri petih zimskih pnevmatikah večje velikosti ugotovili pomanjkljivosti, ki resno vplivajo na varnost v prometu.

Rezultati testiranja večjih zimskih pnevmatik, ki so za člane zveze brezplačni, za nečlane zveze pa plačljivi in so dostopni na spletni strani ZPS, so pokazali, da je imela izmed testiranih pnevmatik ista pnevmatika najkrajšo zavorno pot na snegu in ledu, a najdaljšo na mokrem asfaltu. Ugotovili so, da so se testirane zimske pnevmatike manjše velikosti na suhi cesti pri milejših temperaturah segrele. Nekatere pnevmatike so tako imele slabše vodenje, zaradi česar je zadek avtomobila v mejnih situacijah rado zanašalo, so navedli. Ta posebnost zimskih pnevmatik manjših velikosti je pomembna, saj so zimske pnevmatike obvezne od 15. novembra do 15. marca, ko je lahko tudi precej toplo, so dodali.

Življenjska doba nekaterih le 22.400 kilometrov

Obenem pa je pri manjših zimskih pnevmatikah šibka tudi vzdržljivost. Nobena od njih ni dobila dobre okoljske ocene, povprečna predvidena življenjska doba testiranih pnevmatik pa je le okrog 31.000 kilometrov, so zapisali v zvezi. Najmanj vzdržljiva majhna zimska pnevmatika je sicer zdržala 22.400 kilometrov, najvzdržljivejša pa 40.000 kilometrov. Rezultati testiranja manjših zimskih pnevmatik so pokazali še, da se je najboljša pri zaviranju z 80 kilometri na uro na mokrem asfaltu ustavila po 33,5 metra, najslabša pa šele po 48,7 metra.

Tudi pri celoletnih pnevmatikah previdnost ni odveč

Za pomanjkljive pa so se izkazale tudi celoletne pnevmatike, ki so vse bolj priljubljene zaradi milejših zim in odsotnosti potrebe po shranjevanju in menjavi drugega kompleta. Z zveze opozarjajo, naj bodo kupci previdni pri nakupu premijskih znamk, saj videz profila, znamka ali sloves proizvajalca niso dovolj za zanesljivo izbiro. »Nekaj metrov krajša zavorna pot ali bolj predvidljivo obnašanje, ko se morate nenadoma umakniti oviri, lahko v kritičnem trenutku pomeni bistveno več kot nekaj deset evrov prihranka pri nakupu pnevmatik,« so povzeli opozorilo vodje primerjalnega testiranja na ZPS Boštjana Okorna. Obenem je testiranje pokazalo, da je se pri celoletnih pnevmatikah slabše vodenje izrazilo v poletnih razmerah.

Dobre ocene so dobile le redke pnevmatike

Testiranje je tako pokazalo, da so dobre pnevmatike redke. Dobro oceno so dobile le dve od 15 manjših zimskih, pet od 14 večjih zimskih in dve od 14 celoletnih pnevmatik, so navedli na ZPS.