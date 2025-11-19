Nada Drobne Popovič bo šefica Gen energije

Nadzorni svet družbe Gen energija je za novo generalno direktorico krovnega podjetja enega od veh energetskih stebrov v državi imenoval dosedanjo finančno direktorico Nado Drobne Popovič. Mandat bo nastopila 1. decembra, so sporočili iz družbe. Do imenovanja prihaja zaradi predčasnega odhoda Dejana Paravana s položaja.

Teta soproge predsednika vlade

Drobne Popovičeva je bila v obdobju 2019-2023 tudi predsednica uprave Petrola, pred tem je bila dve leti finančna direktorica v družbi Sij Acroni in tri leta članica uprave Slovenskega državnega holdinga. Od julija lani je že bila del poslovodstva Gen energije, saj je takrat prevzela naloge finančne direktorice, je pa tudi teta soproge predsednika vlade Tine Gaber.

Tina Gaber. FOTO: Črt Piksi

V odslej dvočlanskem poslovodstvu ostaja še poslovni direktor Bruno Glaser, nadzorni svet pa do nadaljnjega vodstvene ekipe ne namerava širiti.

Do imenovanja prihaja približno mesec dni po tistem, ko je dosedanji generalni direktor Dejan Paravan sporočil, da predčasno odhaja s čela krovnega podjetja skupine, katere del je tudi Nuklearna elektrarna Krško. Gen energija bdi tudi nad projektom nove nuklearke v Krškem (Jek 2).

Nadzorniki so danes potrdili sporazumni zaključek Paravanovega mandata s 30. novembrom.