Težave v Karavankah: popoldne nenadoma zaprli predor proti Avstriji

Prometno informacijski center za državne ceste je popoldne sporočil, da je predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaprt proti Avstriji. Razlog za to pa ni bil ravno vsakdanji. Kot so sporočili, je prišlo do tehničnih težav. Predor je bil okrog 17.30 ponovno odprt. Zaradi zaprtja je pred njim nastal zastoj. Ob omenjeni uri je segal čez priključek Jesenice zahod in je bil dolg približno 2,5 kilometra. Voznikom so pred tem sporočili, da lahko avtocesto zapustijo na priključku Jesenice zahod. Možni so bili tudi obvozi čez prelaza Korensko sedlo ali Ljubelj.

Po besedah prometno informacijskega centra sta zaradi prometne nesreče zaprti regionalna cesta Blagovica - Trojane pri AC priključku Blagovica in Ptuj - Senarska v Novi vasi pri Ptuju. Tudi na več drugih cestah po državi je popoldne prihajalo do zastojev. Zastoj je bil na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Občasno pa je nastal krajši zastoj tudi na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani.