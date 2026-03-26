Težave z vetrom v Planici: trening ustavljen, žirija odloča o nadaljevanju

Organizatorji finala sezone svetovnega pokala smučarskih skokov v Planici so morali danes zaradi slabih vremenskih razmer že poseči v tekmovalni program. Prekinjen je prvi trening skakalcev, kvalifikacije so sprva prestavili za eno uro naprej ob 9.00, trenutno pa poteka sestanek tekmovalne žirije, ki bo nadaljnjo odločitev sprejela ob 9.30. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je na omrežju X sporočila, da bo zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer v Planici potekala le ena serija treninga. Drugo so odpovedali, začetek kvalifikacij skakalcev pa prestavili za predvidoma ob 9. uri.

Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters

Trening začasno prekinjen

A težave z vetrom se niso prenehale, prvi trening je začasno prekinjen po 30 skakalcih. Po navedbah Fisa trenutno poteka sestanek tekmovalne žirije, ki bo naslednjo odločitev o nadaljevanju sprejela predvidoma ob 9.30. Na startu moških kvalifikacij so od Slovencev prvi junak zime Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žak Mogel, Rok Masle, Žiga Jelar in Žiga Jančar. Te bodo spodbujali predvsem številni mladi navijači, saj bo največja slovenska zavarovalnica v okviru akcije Otroci Triglava v dolini Pod Poncami pripeljala okrog 4000 mladih iz 98 slovenskih šol.

Domen Prevc. FOTO: Reuters

Že sredin preizkus letalnice se je končal predčasno zaradi premočnega vetra. Najdlje je v prvi seriji poletel Jaka Drinovec, ki je pristal pri 232 metrih, druga pa se je končala po 12 nastopih. Vremenska situacija za skakalce in prireditelje ni ugodna. Agencija za okolje je v sredo za sever države izdala najvišje, rdeče vremensko opozorilo zaradi močnega vetra. Dodatno vremenoslovci napovedujejo tudi sneg, po nekaterih napovedih bi ga v Planici lahko zapadlo okoli 15 centimetrov.