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TUDI JANŠA GA RAD POSLUŠA

Thompsonov koncert vse bližje Sloveniji: organizator Milan Trol objavil skrivnostno sporočilo

Milan Trol pred leti ni izključil možnosti, da bi Thompson kdaj nastopil v ljubljanskih Stožicah.
Fotografijo z zakoncema Janša je na družbenih omrežjih objavil desničarski televizijski voditelj Velimir Bujanec, ki je povezan z ustaštvom in je bil obsojen zaradi preprodaje mamil. FOTO: Velimir Bujanec/facebook

Fotografijo z zakoncema Janša je na družbenih omrežjih objavil desničarski televizijski voditelj Velimir Bujanec, ki je povezan z ustaštvom in je bil obsojen zaradi preprodaje mamil. FOTO: Velimir Bujanec/facebook

Thompson in Milan Trol. FOTO: Osebni Arhivl

Thompson in Milan Trol. FOTO: Osebni Arhivl

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

Fotografijo z zakoncema Janša je na družbenih omrežjih objavil desničarski televizijski voditelj Velimir Bujanec, ki je povezan z ustaštvom in je bil obsojen zaradi preprodaje mamil. FOTO: Velimir Bujanec/facebook
Thompson in Milan Trol. FOTO: Osebni Arhivl
FOTO: Zaslonski Posnetek
Nina Čakarić
 10. 7. 2026 | 11:25
 10. 7. 2026 | 12:26
5:37
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Potem ko je te dni organizator koncertov Milan Trol na facebooku objavil fotografijo s koncerta Marka Perkovića Thompsona v hrvaškem Zaprešiću 4. julija  in pripisal skrivnostni zapis »Dogaja se in vse bližje je«, pri tem pa dodal simbol mikrofona in slovenske zastave, so se pojavila ugibanja, ali namiguje na prihod hrvaškega glasbenika v Slovenijo. Trola, ki je pred devetimi leti že neuspešno organiziral koncert Thompsona v Mariboru, smo vprašali, kaj je imel s tem v mislih, vendar nam je odgovoril, da na vprašanja ne bo odgovarjal. Z vprašanji smo se obrnili tudi na Thompsonovo ekipo za odnose z javnostmi, odgovora do objave članka nismo prejeli.

Milan Trol je zapis objavil po petkovem Thompsonovem koncertu v Zaprešiću, včeraj pa je hrvaški pevec nastopil še v Zagrebu, kjer je sodeloval tudi na promociji knjige o njegovem »fenomenu«. Čeprav Trol svojega zapisa ni pojasnil, je zaradi slovenske zastave in besed »vse bližje je« mogoče ugibati, da bi lahko namigoval na prihod Thompsona v Slovenijo. 

Zaprešić sicer  leži tik ob slovenski meji, le približno deset kilometrov od najbližjega mejnega prehoda, zato je bil koncert tudi za številne slovenske obiskovalce zelo lahko dostopen.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Koncert v Sloveniji je bil prepovedan

Spomnimo, Thompson bi moral v Sloveniji nastopiti že leta 2017, natančneje 20. maja, ko je bil napovedan koncert v Mariboru. Takrat je mariborska upravna enota prireditev prepovedala zaradi varnostnih razlogov. Dve leti pozneje, leta 2019, je Upravno sodišče odločilo drugače. Ugotovilo je, da je bila prepoved koncerta nezakonita, ugodilo tožbi organizatorja in odpravilo odločbo o prepovedi.

Že leta 2020 je napovedoval, da koncert nekoč bo

Nazadnje smo z Milanom Trolom obširneje govorili leta 2020, ko nam je dejal, da Thompson kljub odobritvi koncerta v Slovenijo še ne bo prišel, a da bo nekoč zagotovo, saj da je zanimanje zanj v Sloveniji veliko.  »Leta 2017 sem se odločil za organizacijo koncerta le zaradi njegove glasbe. Takrat se mi je zdelo to zanimivo, kot kaže pa tudi 1.200 obiskovalcem, saj smo vstopnice razprodali v zelo kratkem času. Tako hitro smo jih prodali, da smo se z izvajalcem pogovarjali celo o dodatnem terminu,« je dejal. 

Ko smo se leta 2020 pogovarjali z njim, ni izključil možnosti, da bi Thompson lahko nekoč nastopil tudi v Stožicah, saj je ocenil, da zanimanje za njegov koncert v Sloveniji ostaja zelo veliko. Večkrat je ponovil tudi, da po njegovem mnenju politika ne bi smela posegati v glasbo in da je želel organizirati izključno glasbeni dogodek. 

Po sodni zmagi Thompson Slovenije ni tožil. Prek Trola je takrat sporočil le, da bo v Sloveniji nastopil, ko bodo za to ustvarjeni ustrezni pogoji.

Ali skrivnostni zapis »Dogaja se … in vse bližje je« pomeni, da se je ta trenutek približal?  Dejstvo je, da je zanimanje za hrvaškega glasbenika po njegovih letošnjih koncertih ponovno močno naraslo. Dodatni »primernejši pogoji« so tudi ob dejstvu, da je trenutni predsednik vlade Janez Janša lani s soprogo v Zagrebu obiskal največji Thompsonov koncert v zgodovini s pol milijona obiskovalcev. Fotografijo z zakoncema Janša je na svojem profilu objavil hrvaški televizijski voditelj Velimir Bujanec, ki ga na Hrvaškem zaradi preteklih dejanj povezujejo z ustaštvom in poveličevanjem nacizma. Poleg prvaka SDS na koncertu, kjer ni manjkalo ustaških simbolov, je bil tudi te dni v javnosti aktualen evropski poslanec Branko Grims. 

Thompson in Milan Trol. FOTO: Osebni Arhivl
Thompson in Milan Trol. FOTO: Osebni Arhivl

Janša je prvi daljši intervju po vrnitvi na premierski položaj dal prav Bujancu

Povezava med voditeljem oddaje Bujica Velimirjem Bujancem in premierjem Janezom Janšo je dobro znana še iz preteklosti. Prav Bujanec pa je bil bil namreč tudi prvi novinar, še pred slovenskimi, ki mu je Janša po letošnjem prevzemu premierskega položaja dal daljši televizijski intervju. Ta teden je pri njem ekskluzivno gostoval tudi Marko Perković Thompson, ki je po koncertu v Zaprešiću spregovoril o vtisih z nastopa in se ob obletnici spomnil tudi velikega koncerta na zagrebškem hipodromu.

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Že leta 2017, ko se je prvič govorilo o Thompsonovem koncertu v Mariboru, je Bujanec javno poudarjal podporo iz Slovenije. Na Facebooku je zapisal: »Slovenci so podprli Thompsona! Prihod na sobotni koncert v Mariboru je potrdil tudi Janez Janša z družino.« Bujanec se je sicer že junija 2015, ob 70. obletnici povojnih pobojev v Hudi Jami, fotografiral z Janšo (in poslanko SDS Evo Irgl), Janšo pa je opisal kot »bodočega slovenskega premierja, antikomunista, žrtev slovenskih udbaških struktur ter dokazanega prijatelja Hrvaške«.

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Trol je prepričan, da se Thompsonu godi krivica in da oznake, ki mu jih pripisujejo, ne odražajo njegovega glasbenega opusa. Nazadnje nam je dejal, da bi kot organizator izločil nekaj spornih pesmi, med njimi Bojno Čavoglave, medtem ko ima pevec po njegovih besedah več kot 80 povsem korektnih skladb. 

Prihodnje leto bo minilo že deset let od prepovedanega Thompsonovega koncerta v Mariboru. Trol nam je že ob zadnjem pogovoru dejal, da nad idejo še ni obupal: »Mislim, da je prav, da se pokaže resnica in da do koncerta pride, da bomo lahko končno mirno zadihali. Za to se bom trudil še naprej.«

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