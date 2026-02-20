Ti gasilci prijateljstvo potrdijo vsako leto (FOTO)

Člani PGD Šentilj v Slovenskih goricah se povezujejo s številnimi društvi v kraju, državi in tudi v sosedstvu, denimo z avstrijskim društvom iz Špilj. Še posebej pa je zanimivo sodelovanje dolenjskih in štajerskih gasilcev, katerega začetki segajo v čas druge svetovne vojne, ko so okupatorji leta 1941 izseljevali zavedne Slovence v Srbijo, Bosno in drugam. Med izseljenci, namenjenimi v izgnanstvo v Bosno, je bila tudi družina Furlan iz štajerske Cirknice, ki pa so jo po zvezah preselili v Žužemberk, del družine pa na Dvor. Leta 2010 so gasilci šentiljskega društva ob svoji 80-letnici skupaj s PGD Dvor podpisali listino prijateljstva, od takrat pa se srečujejo vsako leto.

Inovativni pristop

Tudi letošnji, že 96. redni občni zbor šentiljskih gasilcev je minil v znamenju prijateljstva in sodelovanja, seveda ob pregledu opravljenega dela. Zazrli so se v prihodnost, kajti PGD Šentilj sodeluje v projektu Interreg Ready To Act skupaj z glavnim partnerjem Občino Šentilj, gasilskim društvom iz sosednje Hrvaške DVD Nedelišče in Občino Nedelišče. »Projekt predstavlja celovit in inovativen pristop k obvladovanju naravnih in drugih nesreč, s čimer prispeva k večji varnosti in odpornosti lokalnih skupnosti v čezmejnem območju občin Šentilja in Nedelišča,« je dejal predsednik PGD Šentilj Danijel Ropert in dodal, da se vsi skupaj zaradi klimatskih sprememb spopadamo z vse večjimi tveganji, kar vodi do večje pogostosti in intenzivnosti poplav, plazov, požarov ter drugih izrednih razmer. »Projekt prinaša inovativne pristope z uporabo virtualne resničnosti za usposabljanje prebivalstva, izboljšuje učenje ter pripravo na dejanske izredne situacije z inovativno rešitvijo vzpostavitve čezmejnega vadbenega centra za usposabljanje prostovoljcev,« je sklenil.

800 tisočakov bodo vložili v nabavo opreme.

V sklopu projekta skupne vrednosti okoli 800 tisoč evrov je načrtovana nabava opreme za gasilska društva in skupnosti na obeh straneh meje, pridobili bodo virtualna očala in resničnostni zunanji vadbeni center. Na zboru so zaslužnim gasilcem in donatorjem podelili priznanja, zahvale, odlikovanja in posebno priznanje za naj gasilca 2025, ki ga je po spletnem glasovanju za predano in nesebično delo zasluženo prejel mladi operativni gasilec Janez Weingartner. Predsednik Ropert se je z izbranimi besedami in plaketo zahvalil županu Občine Šentilj, mag. Štefanu Žvabu: »Za nas gasilce ste bili vedno sogovornik, ki je znal prisluhniti. Podpirali ste naše poslanstvo, razumeli pomen prostovoljstva in se zavedali, da varnost ni samoumevna.« Dodal je, da je bila njegova podpora ključna pri razvoju gasilske dejavnosti in ustvarjanju razmer, v katerih so svoje naloge opravljali odgovorno in učinkovito. Zahvalo so podelili tudi direktorici šentiljske občinske uprave mag. Petri Pucko, predvsem za njen prispevek in vlogo pri vključitvi društva v projekt Ready To Act. Poseben pečat slovesnosti so dodali Tamara Tomažič z odličnim povezovanjem, Andreja Ahman Wargazon z izvedbo slovenske himne in Ansambel Oh, ta leta z udarnimi vižami.

Listina prijateljstva FOTO: Slavko Mirtič

Županu Štefanu Žvabu sta posebno plaketo izročila poveljnik Boštjan Frajzman in predsednik Danijel Ropert (desno). FOTO: Slavko Mirtič