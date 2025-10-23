Tik pred interpelacijo pred novinarje stopil minister Maljevac in predstavil interventni zakon

Poslanci bodo jutri na seji državnega zbora razpravljali o interpelaciji ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Le dan pred politično vročo razpravo je minister po seji vlade na novinarski konferenci predstavil pomemben interventni zakon, s katerim želijo olajšati prehod vseh stanovalcev domov za starejše v nov sistem dolgotrajne oskrbe.

Nižje cene položnic za starostnike

Po novem sistemu bodo starostniki oziroma njihovi svojci plačevali manj. Strošek oskrbe se namreč izloča – plačevala se bosta le namestitev in prehrana. »Vsem je v interesu, da se ta prevedba zgodi, saj pomeni nižje položnice. Od 1. decembra bodo plačevali samo strošek namestitve in hrane, ne glede na to, koliko oskrbe potrebujejo,« je poudaril minister Maljevac.

Vlada potrdila interventni zakon

Vlada je danes potrdila zakon o ukrepih za optimizacijo postopkov na centrih za socialno delo in v domovih za starejše. Ukrepi naj bi omogočili hitrejši in učinkovitejši vstop stanovalcev v nov sistem, hkrati pa zakon rešuje tudi težavo skrbništev. V številnih primerih namreč starostniki sami ne morejo podpisati soglasja, ki je prvi pogoj za vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe.

Zakon je rezultat dela posebne delovne skupine za prevedbo v nov sistem, ki je bila ustanovljena pred nekaj tedni, je še poudaril minister in dodal, da so vse rešitve usklajevali tudi na posvetu pri predsedniku vlade.