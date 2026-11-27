Ljubljana je pred drugim krogom županskih volitev na razpotju. Zoran Janković, ki prestolnico vodi že 20 let, se poteguje za nov mandat, a se je tokrat prvič po dolgem času moral zadovoljiti z uvrstitvijo v drugi krog. Njegov izzivalec Luka Mesec, ki je v prvem krogu prepričal nekaj več kot četrtino volivcev, obljublja drugačen način vodenja mesta in več vključevanja Ljubljančank in Ljubljančanov v odločanje.

Medtem ko Janković stavi na izkušnje, dosedanje projekte in vizijo nadaljnjega razvoja, Mesec opozarja na stanovanjsko krizo, dostopnost zdravstva in po njegovem mnenju napačne prioritete mestne politike. Po javnomnenjski raziskavi Dnevnika, ki jo je izvedla Ninamedia, je bilo med opredeljenimi anketiranci razmerje v drugem krogu skoraj povsem izenačeno: 50,1 odstotka jih je napovedalo glas za Mesca, 49,9 odstotka pa za Jankovića. Zadnja merjenja trendov pa so pokazala 53,1-odstotno podporo aktualnemu županu, poroča STA.

Še pred odločitvijo volivcev smo obema kandidatoma zastavili nekoliko drugačna vprašanja. V ekskluzivnem pogovoru za Slovenske novice sta spregovorila o Ljubljani, kot jo vidita sama – od najljubših mestnih kotičkov, cen kapučina in kozarca vina do največjih političnih napak.

Ljubljana skozi njune oči

Kateri del Ljubljane bi najprej pokazali vašemu zasebnemu gostu in katerega bi mu najraje zamolčali in zakaj?

Zoran Janković: »V Ljubljani obiskovalec najprej zagleda Ljubljanski grad, najbolj prepoznavno veduto našega mesta. Z njega se odpira pogled na celo mesto – od zelenih površin parka Tivolija, Rožnika, Golovca, prek mestnega središča z največjo peš cono v Evropi, ki meri že 24 ha, skozi katero se vije reka Ljubljanica, pa vse do Most, Trnovega, Rudnika …. Skratka, vidno je celo mesto. Nobenega dela ne bi zamolčal, kajti vsak ima svojo posebnost in svoj čar.«

Luka Mesec: »Predstavil bi mu zelene dele Ljubljane: grajski grič, Rožnik, Golovec in Tivoli. Ker so to tudi kraji, ki jih sam najraje obiščem. Zamolčal pa bi Plečnikov stadion, ker je žalostno, da kulturna dediščina sredi mesta tako klavrno propada.«

Med kavo, vinom in mestnim utripom

Kako ocenjujete današnjo podobo Čopove ulice, ene glavnih ulic v središču Ljubljane? Bi na njej kaj spremenili in kakšna je vaša vizija njene prihodnje ureditve?

Zoran Janković: »Čopovo smo prenovili leta 2013, s čimer je postala privlačnejša za sprehajanje in druženje. Me pa ob ulici zmotijo zanemarjena pročelja zasebnih hiš.«

Luka Mesec: »Za moj okus je preveč skomercializirana. V centru potrebujemo več prostora za druženje Ljubljančank in Ljubljančanov. Najlepše dela mesta vse bolj prepuščamo turistom.«

Koliko v središču Ljubljane staneta kapučino in kozarec vina? Kaj običajno naročite in kakšne so cene v vašem priljubljenem lokalu?

Zoran Janković: »V lokale ne zahajam sam, ampak sem vedno v družbi. Vino spijem ob jedi, najljubša mi je domača hrana: goveja juha, meso, krompir in solata. Kavo običajno spijem doma s soprogo ob zajtrku, včasih si privoščim tudi popoldansko v pisarni. Kapučino je okoli 3 evra, kozarec vina 4 evre.«

Luka Mesec: »Oba sta predraga. Sta pa oba tudi moje najpogostejše naročilo. Kava čez dan, kozarec vina zvečer. V mojih najljubših lokalih prva stane okoli 2 evra, drugi pa okoli 4.«

Politične napake in medsebojna ocena

Katera je največja napaka, ki ste jo doslej naredili v politiki, in kaj vas je naučila?

Zoran Janković: »Verjetno leta 2011, ko smo zmagali na državnozborskih volitvah pa nisem uspel sestaviti vlade zaradi političnega preračunavanja posameznikov. Če bi uspel, bi bil razvoj Slovenije mnogo boljši. Čeprav kot župan delujem na politični funkciji, nisem politik. Svojega stališča ne spreminjam, zame dana beseda velja.«

Luka Mesec: »Največ sem se naučil iz izstopa delodajalcev iz socialnega dialoga ter devet mesečne mediacije, s katero smo socialni dialog vzpostavili nazaj. Ta izkušnja me je dokončno naučila, da je v politiki ključna vrednota zaupanje. Kjer je zaupanje, je mogoče vse. Kjer zaupanja ni, pa nič.«

Bi lahko navedli tri stvari, za katere menite, da jih je vaš protikandidat v svoji dosedanji politični karieri naredil dobro in katere slabo?

Zoran Janković: »Ima dolgo politično kariero, o prednostih in slabostih naj presodijo volivke in volivci.«

Luka Mesec: »Seveda. Dobre stvari so zaprtje centra za promet, prenova številnih ulic in izboljšanje kolesarskih poti. Napake pa so zgoščene zdaj. Stanovanjska kriza v mestu. 30.000 ljudi brez osebnega zdravnika. Napačne prioritete mestne politike.

S katerimi besedami bi opisali protikandidata?

Zoran Janković: »Mlad, razgledan, sistemski človek.«

Luka Mesec: »Veliko je naredil za Ljubljano. A hkrati so se nakopičili problemi, ki jim ni več kos, od stanovanj do zdravstva. In problem je, da je vse težje določiti mejo, kje dela za javni interes in kje je v ospredju interes njegove družine. Ljubljana po 20 letih potrebuje spremembo.«

Predstavljajte si, da se s protikandidatom povsem naključno srečata pri brivcu in sedeta drug ob drugega. Kakšno bi bilo vzdušje; bi sproščeno poklepetala, se pošalila ali bi ostalo le pri vljudnem pozdravu? Bi bilo to srečanje pred letom dni kaj drugačno kot danes, ko sta volilna tekmeca?

Zoran Janković: »Sproščeno bi poklepetala. Da, bilo bi drugačno, ker se sedaj bolje poznava.«

Luka Mesec: »Zares sva se spoznala šele zdaj, med volilno tekmo. Prej sva se na ulici pozdravila, nisva pa razvila odnosa. Sam sicer k brivcu ne hodim (brk ne dam;), a verjamem, da bi pri brivcu poklepetala.«

Katera stvar pri ljudeh vas tako moti, da se zaradi nje kdaj tudi razjezite?

Zoran Janković: »Najbolj me zmotijo neiskrenost, nedelavnost, nesodelovanje, egoizem, dvoličnost.«

Luka Mesec: »Hinavščina.«

Njuni načrti za prestolnico

Kje v Ljubljani bi najraje živeli in kaj bi tam še uredili?

Zoran Janković: »S soprogo že več kot 40 let živiva na Rudniku v hiši in lokacije ne bom menjal.«

Luka Mesec: »Rad imam svoj del mesta, Tabor. Je mesto v malem s parkom, športno dvorano, igriščem, lokali, domom za starejše, kliničnim centrom, avtonomno kulturno cono … urediti je treba predvsem razpršitev metadonske terapije iz ZD Metelkova in zagotoviti varno sobo za odvisnike. To je trenutno največji problem v naši soseski.«

Če bi lahko v Ljubljano pripeljali enega svetovno znanega glasbenika ali skupino, koga bi izbrali? Bi dovolili, da se koncert organizira v Tivoliju?

Zoran Janković: »Kogarkoli izberem, bi morali dovoljenje pridobiti od uradnih organov.«

Luka Mesec: »Zelo mi je bila všeč belgijska DJ-ka Charlotte De Witte, ki jo je letos gostila županja Genoe, s katero sta organizirali poletni koncert sredi mesta, ki se ga je udeležilo več kot 30.000 ljudi.«

Približno vsak peti Ljubljančan je starejši od 65 let. Ali bi podprli uvedbo posebne mestne denarne pomoči za upokojence z najnižjimi pokojninami? Kako bi jim še olajšali življenje v vse dražji prestolnici?

Zoran Janković: »To je predvsem naloga države, že sedaj pa je npr. vožnja z mestnimi avtobusi zanje brezplačna. Poleg tega zagotavljamo različne oblike pomoči starejšim, ki so v socialni stiski: občinsko denarno pomoč socialno ogroženim, subvencioniranje pomoči na domu in kosil, brezplačne prevoze s Kavalirji tudi na Žalah, podporo programom za aktivno in vključujoče življenje starejših itd. V Ljubljani deluje tudi deset dnevnih centrov aktivnosti za starejše, poleg tega pa spodbujamo njihovo vključevanje v brezplačne kulturne, športne in rekreativne dejavnosti ter vseživljenjsko učenje. Razvijamo tudi nove stanovanjske rešitve. V soseski Litijska–Pesarska smo poleg 95 mestnih najemnih stanovanj uredili dve bivalni skupnosti za sobivanje starejših, ki spodbujata samostojnost, druženje in medsebojno pomoč.«

Luka Mesec: »O tem vsekakor velja razmisliti. Starejših nikakor ne bomo puščali samih.«

V nekaterih občinah je vihar, ker v javnih ustanovah (npr. zdravstvenih domovih) obešajo napise v albanščini. Kaj si vi mislite o tem?

Zoran Janković: »Ljudi nikoli ne delim. Ne po barvi kože, nacionalnosti, ne po verskem, spolnem, političnem ali kakršnemkoli prepričanju. Zame je človek lahko samo dober ali slab. V naši OŠ Livada imamo učence iz več kot 30 držav, ki poleg slovenščine v pogovoru uporabljajo tudi svoj jezik. In to je pravo bogastvo ter dokaz, kako v Ljubljani različni živimo skupaj in se med seboj spoštujemo.«

Luka Mesec: »Sam bi bil tu strog: kdor živi in dela pri nas, se mora učiti slovensko. Kot skupnost pa mu bomo pri tem z vsemi močmi pomagali.«

Kdaj ste se nazadnje sprehodili po Ljubljani in si rekli: Hm, morda bi tole lahko naredili bolje. Kaj je to bilo?

Zoran Janković: »Vsak dan se sprehajam po Ljubljani, tako sem se tudi danes. Če vidim, da nekaj ni v redu, takoj iščem rešitev.«

Kateri projekt bi v Ljubljani takoj zagnali in katerega zaustavili?

Luka Mesec: »Takoj bi zagnali gradnjo novih sosesk. Ustavili pa bi sežigalnico.«