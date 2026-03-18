Pred časom smo poročali, kako je predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pred mediji zatrjeval, da ni obsojenec za nobeno kaznivo dejanje, tudi za zavarovalniško goljufijo ne. »Ne, ne. Jaz sem bil udeležen v prometni nesreči. Res je, ampak sem plačal kazen za prometni prekršek.« Tudi na ponovno vprašanje novinarja, ali je šlo za poskus preslepitve zavarovalnice, Stevanović odgovarja, da ne. Enako na vprašanje, ali je bil obsojen.

A sodba zaradi preslepitve zavarovalnice obstaja: zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije je bil Stevanović na kranjskem okrajnem sodišču pred več kot 15 leti pravnomočno obsojen na denarno kazen. In to sploh ni bila edina pravnomočna sodba v imenu ljudstva, ki je romala na Stevanovićev naslov. Že leta 2004 je sodišče v Radovljici kaznovalo Stevanovića zaradi ogrožanja varnosti, zaradi česar je bil obsojen na plačilo denarne kazni. Stevanović se primera menda ne spomni več.

Ob rehabilitaciji obsojenec izbrisan iz kazenske evidence

Kmečka logika, da je Stevanović v kamero govoril neresnico, v pravu odpove. Slovensko pravo namreč pozna t.i. rehabilitacijo, kjer je posameznik po nekaj letih izbrisan iz kazenske evidence. Ker je od pravnomočnosti sodbe zoper Stevanoviča minilo že več kot 15 let, je bil prvak stranke rehabilitiran in danes velja za nekaznovanega in za neobsojenega. Če Stevanović Slovencem oznani, da je neobsojen in nekaznovan, to, vsaj s pravnega stališča, drži. Njegova kazenska evidenca je pač prazna.

Kandidat iz Ruš kazal potrdilo, da je čist kot solza, a pozabil, kaj se je dogajalo leta 2010

Zdaj je razkrito, da Stevanović ni edini vidni član stranke Resni.ca, ki je uporabil zloglasen inštitut rehabilitacije, da bi javnost prepričeval, da je brez greha. Med takimi, ki so bili v preteklosti že pravnomočno obsojeni, danes pa imajo na podlagi zakonske rehabilitacije v roki potrdilo o nekaznovanosti, je po poročanju 24ur tudi kandidat Resni.ce v volilnem okraju Ruše, sicer pa nekdanji policist Robert Leva. Leta 2011 je bil na sodišču v Postojni spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja ponareditve uradne listine. Sodišče mu je izreklo pogojno kazen pet mesecev zapora. Leva je sodbo sicer večkrat izpodbijal, prišel je celo do vrhovnega sodišča. To je leta 2014 razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča in zadevo vrnilo v sojenje postojnskemu sodišču. V ponovnem sojenju je na koncu vrhovno sodišče leta 2017 potrdilo vnovično obsodilno sodbo postojnskega sodišča.

Kaj se je pravzaprav dogajalo, da je bil Leva obsojen? Kot še poroča 24ur, je pred 16 leti v Postojni pri centru za tujce nek moški poškodoval parkirni avtomat. Imel je smolo: očividci so ga opazili in prijavili redarstvu, to pa ga je ovadilo. A zapele so veze in poznanstva, moški je prijateljeval s policistom in se z njim dogovoril, da mu bo ta zagotovil alibi. Sodišče je ugotovilo, da je policist v centru za tujce v delovno poročilo vodje izmene vpisal lažne podatke. Ker je torej imel alibi s strani uradne osebe, je bil obdolženi v postopku razbremenjen odgovornosti. Sodišče je nato ugotovilo, da je bil originalni zapisnik falsificiran. Policista, ki je ponarejal evidence, je spoznalo za krivega, da je kot uradna oseba v uradno listino vpisal lažne podatke. Ta policist je bil Robert Leva.

Stranka: »gre za minorni greh iz mladih dni«

Ker se je kaznivo dejanje zgodilo leta 2010, je bil Leva na podlagi zakonske rehabilitacije izbrisan iz kazenske evidence in danes uradno velja za neobsojenega. Kot še piše 24ur, so ga v stranki vzeli v bran: »Minorni prekrški izpred 15 let ali več, v času mladosti, ki so že zdavnaj zastarali, ne nosijo teže njihove današnje kandidature. Še posebej, če jih primerjamo s koruptivnimi dejanji aktualnih politikov« so zapisali v odgovoru.