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(NE)PRIČAKOVAN PREOBRAT

Politična bomba v DZ! Zakon o testiranju politikov na droge tik pred obravnavo skrivnostno umaknili (VIDEO)

Odbor DZ za zdravje bi moral danes razpravljati o predlogu zakona, ki bi omogočil obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. A je tik pred obravnavo sledil nepričakovan obrat.
Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec/Daria Kulkova, Getty Images/Delo UI 

Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec/Daria Kulkova, Getty Images/Delo UI 

Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec

Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec

Fotografija je simbolična. FOTO: Daria Kulkova, Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Daria Kulkova, Getty Images

Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec/Daria Kulkova, Getty Images/Delo UI 
Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec
Fotografija je simbolična. FOTO: Daria Kulkova, Getty Images
M. U.
 9. 9. 2026 | 16:18
 9. 9. 2026 | 16:31
3:12
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Odbor DZ za zdravje bi moral danes razpravljati o predlogu zakona, ki bi omogočil obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. A je tik pred obravnavo sledil nepričakovan obrat. Poslanska skupina Resnica je predlog umaknila, njeni poslanci pa se seje niso udeležili, zato člani odbora sprva niso izvedeli, zakaj so se odločili za takšno potezo.

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Predlog zakona so v Resnici v državni zbor vložili konec maja. Predvideval je sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge.

Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec
Odbor DZ za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. FOTO: Blaž Samec

Skupina poslancev Resnice s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem je danes predlog umaknila iz zakonodajnega postopka. Predsednica odbora Iva Dimic iz NSi je ob tem pojasnila, da je s tem zakonodajni postopek končan.

Sukičeva: Kako je točka kar skrivnostno izginila?

Razlogi za nenaden umik na seji sprva niso bili znani. Predlog umika ni bil dostopen niti na spletni strani državnega zbora, predlagateljev pa na seji ni bilo. Na to je opozorila poslanka Levice Nataša Sukič.

Zanimalo jo je, »kako to, da je tako vehementno napovedana točka dnevnega reda skrivnostno izginila brez vsakršnega pojasnila«. V Levici so že dan prej napovedali, da bodo zakon podprli, če bo Resnica »očistila svoje vrste« in poskrbela za odstop Borisa Mijiča in Zorana Stevanovića.

»Če v Resnici ne bodo pojasnili razloga za umik, si lahko to razlagamo le, da so klonili pod ultimatom,« je dejala Sukičeva.

Godec: Zakon ni bil primeren za obravnavo

Odgovorila ji je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Po njenih besedah so pri pogajanjih in pripravi dopolnil ugotovili, da zakon ni primeren za obravnavo, saj nekaterih vprašanj ne ureja ustrezno.

Fotografija je simbolična. FOTO: Daria Kulkova, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Daria Kulkova, Getty Images

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»Torej ni šlo za to, da bi klonili pod vašim pritiskom, češ, podprli bomo zakon, če Stevanović odstopi. To je nesmiseln poziv,« je dejala.

Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila, da je bil podoben predlog zakona v zakonodajni postopek vložen že osemkrat. Po njenih besedah gre za praktično enak zakon, kot ga je v preteklosti pripravljala SDS, pri čemer je zakonodajno-pravna služba DZ že večkrat opozorila na ustavnopravne pomisleke. Spomnila je tudi, da to ni prvi predlog zakona, ki so ga v Resnici po vložitvi umaknili.

Resnica nato razkrila razlog

Pozneje se je vendarle oglasila tudi Resnica. Na družbenih omrežjih so sporočili, da predloga niso umaknili za vedno, temveč le za nekaj dni.

Kot so zapisali, ga bodo dopolnili še »s testi na dodatne droge«.

Za zdaj je torej postopek končan, toda tema testiranja slovenskih politikov na prepovedane droge očitno še ni končana.

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poslancidržavni zborSDSJelka GodecLevicaNataša SukičresnicaNedeljko Todorovićtestiranje politikov na droge
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