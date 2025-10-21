Tina Gaber Golob razkrila, kam gresta z Robertom na medene tedne

Soproga predsednika vlade Tina Gaber Golob je razkrila, kam bosta z Robertom Golobom šla na medene tedne. Tako je za net.hr povedala: »Grevo v Afriko, da bi videla živali. Obožujeva jih, spomnijo te na to, kaj je v življenju resnično pomembno.«

Ob tem je povedala, še da poročno obleko izbrala v dveh dneh, na srečo ni imela več časa, sicer bi vse zakomplicirala. »Sem tip človeka, ki mora najprej pregledati vse možnosti, nato pa se odločiti, kot da bi šlo za življenjsko odločitev,«, je dodala v smehu.

Nisva komplicirala, točno sva vedela, kaj hočeva, in imela sva mesec dni časa. Vse se je zgodilo avgusta, ko so bili vsi na dopustu. Ampak z dovolj dobre volje, pravo energijo in malo sreče je vse mogoče.

Pravi, da s soprogom kljub lanskoletni zaroki poroke nista načrtovala. »Potem pa so se pojavile govorice, da bo poroka jeseni, in ko so naju vsi začeli spraševati, kdaj bo, sva rekla – greva. In zdaj vidim, da je bila to res najboljša odločitev.«

Svati veseli, ker so ostali brez mobilnikov

Je pa tudi razkrila, kaj je bil najbolj čustven trenutek na septembrski poroki.

»Poroka je bila polna dobre glasbe in sproščenega vzdušja. Pripravili smo seznam pesmi, imeli smo odličnega voditelja, odlično skupino in DJ-ja, z živahnimi gosti, sončnim zahodom, morjem in nama dvema, ki sva kar izžarevala energijo, pa je bilo resnično čarobno. Nisem si želela tihe, romantične poroke, ampak vesele in živahne, in sodeč po reakcijah gostov nam je popolnoma uspelo. In verjeli ali ne, najbolj so bili navdušeni, ker smo jim odvzeli mobilne telefone. Ko ljudem odvzameš to motnjo, se zgodijo čudeži.«