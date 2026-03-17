Tinček je po Bledu vozil za bohlonej, zdaj bosta svoje poslanstvo začela še minibusa

Projekt poimenovali po dobrodušnem domačinu, ki ni nikomur odklonil prevoza. Martin Vidic je pred drugo svetovno vojno postal prvi blejski taksist.
Z leve podžupan Iztok Pesrl, Mihaela Zalokar, ki je predlagala ime minibusov, blejski župan Anton Mežan in Alojz Ropret, ki je upodobil Tinčka. FOTO: Miro Zalokar

Minibus bo ponujal prevoze od 9. aprila. FOTO: Občina Bled

Tinček pred domačo hišo FOTO: Arhiv Meta Pazlar/Občina Bled

J. K. 
 17. 3. 2026 | 05:33
Na dan občinske proslave, 9. aprila, bosta na Bledu začela svoje poslanstvo minibusa, poimenovana Tinček, po legendarnem blejskem taksistu. Brezplačni prevoz z električnimi vozili je namenjen predvsem starejšim in gibalno oviranim občankam in občanom, ki si bodo tako lahko izboljšali dostop do javnih storitev in dvignili življenjski standard.

Ime Tinček je predlagala Mihaela Talokar iz Zgornjih Gorij in tako premagala več kot 130 drugih predlogov. Tinček je bil namreč Martin Vidic, ki si je pred drugo svetovno vojno kupil avto, majhnega chevroleta ali forda, in začel prevažati predvsem goste, ki so poleti letovali na Bledu. Nato si je privoščil novega opel kadeta cabrio, a so mu ga ob koncu vojne zaplenili. Delo taksista je kljub temu nadaljeval in potnike prevažal z majhnim in zastarelim kadetom.

Ob njem pa Lajka

Z dolgo brado, kuštravimi lasmi, hlačami z navzkrižnimi naramnicami, bos ali pa v pošvedranih čevljih. Markantne pojave Grabnarjevega Tinčka (1897–1969) se še danes spominjajo nekateri domačini, ki povedo, da je bil Tinček predvsem dober človek, pa tudi prvi blejski taksist, ki je rad priskočil na pomoč in jih odrešil stiske s prevozom do bolnišnice, železniške postaje, do uradov v Radovljici in na Jesenicah, velikokrat zgolj za »bohlonej«.

Tinček z Mlina se je po končani osnovni izobraževal za mizarja, nato pa je leta 1922 odšel v Beograd, kjer je deloval kot portir. Na Bled se je vrnil okrog leta 1931 in začel svoje poslanstvo taksista. Potnike je, kot rečeno, prevažal tudi brez plačila. Zanj ni bilo poletja ali zime, v vsakem času je bil pripravljen narediti uslugo. Tako je postal priljubljen in nepogrešljiv del Bleda. Ob njem je vedno sedela psička Lajka, pa če je bilo potnikom to prav ali ne.

Tinček bo na Bledu deloval po načelu pomahaj in se pelji, na voljo pa je tudi prevoz na klic s klicem na telefonsko številko 051 404 777. Namenjen je predvsem starejšim in gibalno oviranim, staršem z majhnimi otroki ter domačinom in obiskovalcem s težjo prtljago. Vozilo lahko hkrati prevaža šest potnikov, ima prtljažnik, vanj je mogoče naložiti tudi otroški ali invalidski voziček. Opremljeno je s klančino za invalidski voziček. Najvišja hitrost, ki jo vozilo doseže, je 40 km/h.

