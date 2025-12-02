Soproga predsednika vlade Tina Gaber Golob, tudi sama vplivnica, se je spravila na tržne inšpektorje. Tako je v zapisu na družabnem omrežju omenila, da je v skupini s približno 160 vplivneži in da opažajo, da se zadnje čase dogajajo stvari, ki da so skregane z logiko.

Sicer pravi, da razume, da morajo biti stvari urejene in regulirane, a da so stvari take, da imajo, po njenih besedah, nekateri tržni inšpektorji, zahteve, ki so milo rečeno bizarne in skregane z zdravo pametjo.

Inšpektorji spadajo pod okrilje SD, zakon o medijih pa da je spisala Levica.

Meni, da pred volitvami želi marsikdo pridobiti vplivneže na svojo stran

Tako Gabrova, ki pravi, da jo »kar malo zbode, ker da nekateri mislijo, da vplivnežem v nadzor inšpektorje, pošilja kar njen soprog«, torej premier Robert Golob. In omeni, da je sama morala plačati kazen, ker je hranila nutrije.

In zaključi: »Verjetno si marsikdo želi pred volitvami očrniti vplivneže in jih pridobiti na svojo stran,«. Ker, tako Gabrova, vplivneži imajo moč in »nekateri so to že konkretno pogruntal, drugi pa še bodo.«

Ob tem se je oglasila še ena vplivnica in sicer Zala Klopčič, sicer članica podmladka SDS, ki meni: »Influencerji imajo težave, ker jim ni jasno, katerim pravilom morajo slediti, inšpektorji pa si stvari razlagajo po svoje. Nauk: ta vlada ni sposobna sprejeti enega zakona, ki bi bil jasen in dober za vse. Važno pa, da Tina pravi, da Golob ni nič kriv. Čeprav je predsednik vlade«.