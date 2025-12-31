Tisoč otrok s Primorske bo s pomočjo dobrih ljudi lažje preživelo leto 2025: tako bodo porabili denar

Radio Capris je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) zaključil 11. akcijo Hladilnik toplega srca. Z njo so letos presegli pričakovanja, saj so zbrali rekordnih 147.982 evrov, pa tudi 11 ton različnih dobrin, so sporočili. Tisoč otrokom iz socialno ogroženih družin bodo pomagali pri kritju nujnih življenjskih stroškov. ZPMS bo z zbranimi sredstvi v prihajajočem letu otrokom in družinam v stiski s Primorske pomagala pri kritju stroškov, reševanju morebitnih izrednih situacij, plačilu šolskih potrebščin in glasbene šole, različnih terapij. Med poletjem pa bodo otroke peljali na morje, so zapisali v sporočilu za javnost. Prazničnih paketov se je že razveselilo 900 otrok, v njih pa je bilo poleg nepogrešljivih prazničnih dobrot tudi veliko dobrin in daril, s katerimi bodo družine lažje preživele naslednje mesece, so zapisali.

Solidarnost še živi

»Hladilnik toplega srca je več kot dobrodelna akcija - je dokaz, da solidarnost v lokalnih skupnostih še vedno živi. Vsaka donacija, vsaka vrečka dobrin in vsaka dobra misel pomeni konkreten korak k temu, da otrokom in družinam v stiski povrnemo občutek dostojanstva in varnosti. Iskrena hvala vsem, ki ste odprli svoja srca,« je ob zaključku akcije poudarila generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna. »Enajsto akcijo smo začeli z zavedanjem, da bo izredno visok znesek, ki smo ga zbrali lani, težko preseči. Z ekipo smo seveda upali na čim boljši rezultat, zdaj pa smo še toliko bolj zadovoljni, saj je končni seštevek enostavno neverjeten in krepko višji od vseh dosedanjih. To pomeni, da bo letos pomoči deležnih še več otrok in družin,« je ob zaključku akcije povedal odgovorni urednik Radia Capris Mitja Čehovin. Lani so sicer zbrali okoli 109.000 evrov in 12 ton različnih dobrin.

Akcija Hladilnik toplega srca vsako leto po njegovih besedah znova dokazuje, da solidarnost med ljudmi še zdaleč ni samoumevna, a je med nami še kako živa.