PO SMRTI ALEŠA ŠUTARJA

Tisoči na ulicah, vlada pod pritiskom: varnostni zakon do konca novembra

Po tragičnem napadu v Novem mestu Golob napovedal »Šutarjev zakon«, župani zahtevajo dejanja do konca novembra.
Pokojni Aleš Šutar. FOTO: Administrator

Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki so ji bili zjutraj priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec

FOTO: Jure Makovec Afp
N. P.
 29. 10. 2025 | 12:27
4:30
V Novem mestu je po sobotnem napadu, v katerem je umrl domačin Aleš Šutar, potekala izredna seja občinskega sveta, ki jo je spremljal množičen shod več tisoč ljudi. Seja je prinesla konkretne napovedi vladnih ukrepov in sklepe, ki vlado in državni zbor zavezujejo, da do konca novembra sprejmeta interventne varnostne ukrepe za jugovzhodno Slovenijo.

Župani regije so skupaj oblikovali predlog, s katerim od vlade zahtevajo dodatne kadre, sredstva za policijo in učinkovitejše kaznovanje storilcev, pa tudi pogojevanje socialne pomoči z aktivnim vključevanjem v družbo – obiskovanjem šole, spoštovanjem zakonov in udeležbo v programih zaposlovanja.

Vlada napovedala »Šutarjev zakon«

Premier Robert Golob je na seji napovedal sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Novomeščanu Alešu Šutarju, ki bo policiji omogočil dodatna pooblastila na varnostno tveganih območjih. »Zakon bo prinesel strožje ukrepe proti povratnikom, omogočil izvršbe na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora,« je dejal Golob.

Boštjan Poklukar je pojasnil, da bo policija po novem lahko »posegla tam, kjer danes ne more«. Med novimi pooblastili je omenil vstop v stanovanje brez sodne odredbe, racije ob hujših kršitvah javnega reda in zaprtje lokalov, kjer se dogajajo kazniva dejanja.

Socialna država pod drobnogledom

Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da so že uvedli povezovanje socialnih transferjev z obiskovanjem šole in razširili javna dela. »Ti ukrepi niso popolni, so pa začetek in temelj, na katerem lahko delamo,« je povedal in dodal: »Socialna država ne bo več tolerantna do povratnikov in storilcev kaznivih dejanj.«

V poznejši izjavi za Odmeve je dodal, da bodo ukrepe »sorazmerno oblikovali, lokacijsko določili in časovno zamejili«, da bodo skladni z ustavo.

Pravosodje in šolstvo: spremembe v zakonodaji

Andreja Katič je napovedala prenovo sodniške zakonodaje in spremembo kazenskega zakonika, ki bo omogočila pregon nasilnežev po uradni dolžnosti, tudi če žrtev umakne prijavo.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je spomnil na spremenjene zakone o vrtcih in osnovni šoli, ki bodo ranljive mlade hitreje vključili v sistem. Ob tem je napovedal sestanek z ravnatelji srednjih šol jugovzhodne Slovenije o varnosti v in okoli šol.

Župani: »Ne bomo se zadovoljili samo z besedami«

Župani so vladne napovedi pozdravili, a opozorili, da bodo štela le dejanja. Novomeški župan Gregor Macedoni je dejal: »Predsednik vlade je napovedal zelo odločne ukrepe, ki so bili doslej nepredstavljivi. Žal prihajajo po napadu, ki je terjal smrtno žrtev. Resnično morda zadnji trenutek ustavljamo to dogajanje. Klic 'Dovolj je' bo odmeval, dokler se stvari ne spremenijo,« je dodal.

Ribniški župan Samo Pogorelc je izrazil pričakovanje, da so ukrepi koalicijsko usklajeni, medtem ko je šentjernejski župan Jože Simončič opozoril: »Veliko besed, veliko obljub, upam, da bo tudi kaj realizacije. Ker če je ne bo, potem smo v zelo velikih težavah.«

Metliška županja Martina Legan Janžekovič je dodala, da jih kratki roki »navdajajo z dvomi«, saj je težko verjeti, da bo vlada tako obsežen paket ukrepov sprejela v 14 dneh.

Miren shod z iskrico napetosti

Medtem ko so župani razpravljali, se je na Glavnem trgu v Novem mestu zbrala množica ljudi, ki je večinoma mirno spremljala prenos seje. Ob začetku govora premierja Goloba so se zaslišali žvižgi in vzkliki »Dovolj je!« ter »Odhod!«, a so zbrani njegov zaključek – napoved »Šutarjevega zakona« – pozdravili s ploskanjem.

Po osmi uri zvečer je prišlo do manjšega incidenta med policijo in skupino ljudi, a se je prerivanje hitro umirilo. Policija je sporočila, da je »ob zavedanju resnosti dogodka zagotovila varnost udeležencev z okrepljenimi aktivnostmi«.

Seja v Novem mestu je prinesla največje napovedi varnostnih in socialnih sprememb v zadnjih letih. Zdaj pa bo, kot so opozorili župani, štelo le, ali bo vlada besede spremenila v dejanja – in to še pred koncem novembra.

Aleš ŠutarNovo mestovladapolicijaRobert GolobprotestiukrepiBoštjan Poklukarzakon
