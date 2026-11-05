Janšev Mahnič po zgodovinskem porazu republikancev brez dlake na jeziku: »Če uvažaš tretji svet, sam postaneš tretji svet«

Zgodovinski politični preobrat v ameriški zvezni državi Teksas je sprožil ostre odzive. Demokrati so po več kot treh desetletjih republikanske prevlade osvojili guvernerski položaj, poraz konservativcev pa je razburil tudi ameriško politično komentatorko Isabello Mario DeLuca.

Ena največjih republikanskih trdnjav v roke demokratov

Teksas, ki je dolga leta veljal za eno največjih republikanskih trdnjav v ZDA, je na volitvah 3. novembra doživel velik politični preobrat.

Gina Hinojosa FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters

Demokratka Gina Hinojosa je premagala dosedanjega republikanskega guvernerja Grega Abbotta in postala prva demokratka na tem položaju po več kot 30 letih. Volilni poraz je sprožil razpravo tudi med konservativnimi komentatorji, ki za izgubo republikanske prevlade iščejo različne razloge. Med njimi je ameriška komentatorka Isabella Maria DeLuca, ki je na družbenem omrežju X objavila ostro kritiko republikanskega vodstva.

»Iz New Yorka sem se preselila v Teksas, danes pa sem se nekako zbudila v demokratski zvezni državi,« je zapisala. Po njenem mnenju so republikanci povsem izgubili stik z resničnostjo in volivci, ki naj bi jih zastopali. Prepričana je, da so s svojo politiko priseljevanja in gospodarskega razvoja sami prispevali k spremembam, ki so jih nazadnje stale politične oblasti.

Ostra kritika priseljevanja in republikanskega guvernerja

DeLuca v objavi trdi, da so republikanske izgube skoraj izključno posledica glasovanja pripadnikov manjšin. Pri tem posebej izpostavlja dosedanjega guvernerja Abbotta, ki je več let spodbujal tehnološka podjetja k selitvi v Teksas.

Isabella Maria DeLuca je konservativna politična aktivistka in spletna vplivnica, znana po podpori Donaldu Trumpu. Leta 2024 se je znašla v središču pozornosti zaradi obtožb, povezanih z vdorom v ameriški Kapitol 6. januarja 2021. Januarja 2025 jo je Trump pomilostil. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja ostra politična stališča, zlasti o priseljevanju in ameriški politiki.

Po njenih besedah so podjetja s seboj pripeljala tudi številne zaposlene z vizumi H-1B (začasni delovni vizum v ZDA ki delodajalcem omogoča zaposlovanje tujih strokovnjakov na specializiranih področjih), med katerimi je veliko indijskih državljanov.

Zgodovinski politični preobrat v ameriški zvezni državi Teksas je sprožil ostre odzive. Demokrati so po več kot treh desetletjih republikanske prevlade osvojili guvernerski položaj. FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters

Omenila je tudi približno 27 metrov visok kip hindujskega boga Hanumana v mestu Sugar Land ter muslimanske skupnosti, šole in domnevno delovanje šeriatskih sodišč. Izpostavila je še domnevne povezave med turško vlado in nekaterimi mošejami ter trdila, da je eden največjih Abbottovih donatorjev ameriški poslovnež pakistanskega rodu, ki naj bi prispeval več kot 14 milijonov dolarjev. Republikansko vodstvo je po njeni oceni leta spreminjalo politično, kulturno in demografsko podobo Teksasa, pri tem pa očitno verjelo, da je njegova oblast nedotakljiva. »S tem so demokratom omogočili zgodovinsko zmago, za katero so si krivi sami,« je sklenila.

Žan Mahnič pristavil svoje

Objava ameriške komentatorke je pritegnila tudi pozornost slovenskega poslanca SDS Žana Mahniča, ki jo je pospremil s kratkim, a ostrim komentarjem:

»Če uvažaš tretji svet, sam postaneš tretji svet ...«

Žan Mahnič FOTO: Leon Vidic

Pri tem velja poudariti, da rezultati volitev sami po sebi ne dokazujejo, da so za republikanski poraz odločilni priseljenci. Ameriška tiskovna agencija AP med pomembnimi dejavniki demokratske zmage izpostavlja tudi nezadovoljstvo volivcev zaradi visokih življenjskih stroškov, vprašanja korupcije in uspeh demokratov med mladimi ter latinskoameriškimi volivci.