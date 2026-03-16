DOGAJANJE NA SEJMU

Marčni sejmi v Celju: najbolj množično so bile obiskane vadbe (FOTO)

Na Celjskem sejmu so združili pet vsebinskih sklopov – od vrtnarstva in čebelarstva do lovstva ter zdravega življenjskega sloga, ki je letos pritegnil posebno veliko zanimanja.
Najboljši lovski golaž so skuhali člani Lovske družine Luče. FOTO: Mojca Marot

Vodja Marčnih sejmov Irena Škorja, za njo udeleženci ene od skupinskih vadb. FOTO: Mojca Marot

Anže Zavrl, Guinnessov rekorder, ki je Ljubljanski maraton pretekel s harmoniko, je igral tudi na tekaški stezi. FOTO: Mojca Marot

Čebulice so spomladi še kako aktualne. FOTO: Mojca Marot

Tudi med sadikami sadnega drevja so lahko izbirali obiskovalci. FOTO: Mojca Marot

Kozji sir Sirarstva Videc iz Šentjurja je premamil marsikaterega obiskovalca. FOTO: Mojca Marot

Čebelarska družina Šolar iz Laškega je na tovrstnih dogodkih stalnica. FOTO: Mojca Marot

Nina Ermenc Pangerl, predsednica upravnega odbora Celjskega sejma, z 92-letno fit Mariborčanko Bredo Vules. FOTO: Mojca Marot

Študentje Višje strokovne šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Sara, Naja in Gaber so imeli na stojnici pisano pomladno cvetje. FOTO: Mojca Marot

Muzikanta Tomaž Podlesnik in Zvonko Krumpačnik sta obiskovalce razvedrila z vižami. FOTO: Mojca Marot

Mojca Marot
 16. 3. 2026 | 14:45
Marec je običajno tisti mesec, ko narava ozeleni, pomladno sonce pa na plan privabi vrtičkarje in ljubitelje rož. Že več let se zato mnogi odpravijo na Celjski sejem, na tako imenovane Marčne sejme, vsako leto v tem času namenjene vsem, ki so tako ali drugače povezani z naravo. Letos so združili pet različnih vsebinskih sklopov. Flora in vrt je ponudil predvsem sadike, semena, vrtno opremo in rešitve za urejanje vrtov ter drugih zunanjih površin, drugi pa so bili namenjeni lovcem, športnim strelcem, čebelarjem, prvič pa še vsem tistim, ki jim je blizu zdrav življenjski slog, ki vključuje različne telesne aktivnosti oziroma vadbe in zdravo prehrano. Očitno je to pravi hit, saj so bili tudi organizatorji, družba Celjski sejem, presenečeni nad velikim odzivom obiskovalcev, za katere je skrb za zdravje, zdrav življenjski slog, in tudi prehrano, vse bolj pomembna. Sejem Fit & Well je vsebinsko bogata nadgradnja priznane blagovne znamke Altermed, ki je bila prejšnja leta zasnovana kot odgovor na aktualne potrebe trga in sodobni življenjski slog. Tokrat so v središče postavili človeka, saj lahko vsak sam s pravilnim načinom prehranjevanja, gibanjem, miselnostjo in odnosom do okolja najbolj vpliva na svojo vitalnost, dolgoživost in kakovostno življenje nasploh. Sejem se vse bolj uveljavlja kot vodilni dogodek za zdrav in aktiven življenjski slog v jugovzhodni Evropi, na njem pa se srečujejo strokovnjaki, inovatorji, podjetja, skupnosti in posamezniki, vsi z željo po zdravem telesu, uravnoteženem umu in trajnostni prihodnosti.

Hiter odziv na trende

Številni obiskovalci so v posebni areni Fit-Life aktivno sodelovali v vodenih vadbah, preizkušali različne rekvizite ter prisluhnili nasvetom strokovnjakov. »Obožujem pilates, zato sem se z veseljem pridružila skupini, čeprav doma telovadim kar sama,« nam je povedala Sevničanka Maša, ki so jo zanimali tudi svetlobne terapije, kisikove komore in lebdenje na vodi, pa tudi meritve telesne sestave, ki jim je sledilo strokovno svetovanje. »Res smo prijetno presenečeni nad odzivom obiskovalcev. Izkazalo se je, da si ljudje želijo biti vključeni v dogajanje, in ne samo opazovati, zato so upoštevali naš nasvet in prišli na sejem v športnih oblačilih, da so lahko sodelovali pri vadbah,« pravi Irena Škorja, vodja Marčnih sejmov. Direktorica družbe Celjski sejem Nina Ermenc Pangerl je ponosna, da je sejem obiskala Breda Vules, Mariborčanka, ki pri 92 letih petkrat na teden vadi pilates, jogo in dviguje uteži. »Enostavno je treba slediti trendom in se nanje odzivati hitro, zato smo tudi mi ponudili to, kar ljudi trenutno zelo zanima,« pove Ermenc Pangerlova. Poleg vadb in pripomočkov zanje, kot je denimo tekaška steza, ki jo lahko postavimo v dnevno sobo, na sejmu pa jo je dodobra preizkusil in ob tem igral na harmoniko tudi lanski Guinnessov rekorder Anže Zavrl, je bilo mogoče na stojnicah kupiti športna oblačila, razne napitke in zdrave prigrizke, med katerimi so bili tudi liofilizirano sadje in čebelji izdelki, ki so na sejmu stalnica. Tako kot kakšno prepotrebno opremo za čebelarje, ki so prisluhnili tudi številnim predavanjem.

Letos je bilo v Celju okoli 400 razstavljavcev iz 14 držav, na svoj račun so prišli tudi lovci, ki so se pomerili v kuhanju divjačinskega golaža, rukanju in zapeli v pevskih zborih. Obiskovalce so privabili tudi prikazi kinologije in sokolarstva, pa tekmovanja v različnih strelskih disciplinah v sodelovanju s Strelsko zvezo Slovenije, Slovensko zvezo za praktično strelstvo in Lokostrelsko zvezo Slovenije.

Sejem je obiskala tudi Breda Vules, ki pri 92 letih petkrat na teden vadi pilates, jogo in dviguje uteži.

A ne samo iz Slovenije, številni so se na sejem pripeljali iz sosednjih držav. »S kolegi lovci in strelci si izmenjamo izkušnje, kaj dobrega pojemo in se podružimo, predvsem pa si z veseljem ogledamo opremo, saj pri nas marsičesa ni na voljo,« nam je povedal lovec Ivo iz okolice Varaždina, ki je v Celje že tretje leto z druščino prispel z avtobusom iz Hrvaške. 

