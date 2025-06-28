  • Delo d.o.o.
STATISTIČNI PODATKI

To je dan, na katerega je lani umrlo največ Slovencev

Povprečna starost umrlih je lani znašala 79,2 leta in je bila za 0,4 leta višja kot leto prej.
 FOTO: Mimacz/Getty Images
 FOTO: Mimacz/Getty Images
B. K. P., STA
 28. 6. 2025 | 11:28
 28. 6. 2025 | 23:03
2:23
A+A-

V letu 2024 je umrlo 10.773 moških in 10.733 žensk, skupno 21.506 prebivalcev Slovenije. To je bilo skupno 34 manj umrlih kot leto prej. Na ravni države je na 1000 prebivalcev umrlo 10,1 prebivalca, na ravni statističnih regij pa največ v pomurski (13) in najmanj v osrednjeslovenski (8,4).

Povprečna starost umrlih je lani znašala 79,2 leta in je bila za 0,4 leta višja kot leto prej (78,8 leta). Pri moških je ta znašala 75,7 leta in je bila za sedem let nižja kot pri ženskah (82,7 leta).

Lani je umrlo v povprečju 59 prebivalcev na dan. Mesec z najvišjim dnevnim povprečjem umrlih je bil februar (73), dan z največjim številom umrlih pa 8. februar, ko je umrlo 94 prebivalcev, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs)..

Prezgodaj je umrlo več moških kot žensk

Prezgodnja umrljivost prebivalcev, ki izraža delež mlajših od 65 let med umrlimi v posameznem letu, je bila 13,5-odstotna. Med moškimi je ta delež višji, lani 18,5-odstoten, med ženskami pa 8,6-odstoten, a se pri obeh spolih zmanjšuje. Pred desetimi leti je med moškimi znašal 27 odstotkov, med ženskami pa 11 odstotkov.

Dečki, ki so se lani rodili v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali starost 79,5 leta, kar je za pol leta več (0,5 leta) od dečkov, rojenih v letu pred tem (78,9). Lani rojene deklice pa lahko pričakujejo, da bodo dočakale 84,7 leta ali enako kot deklice, rojene predlani (84,7).

Med umrlimi je bilo 29 dojenčkov (13 dečkov in 16 deklic) ali 1,7 na 1000 živorojenih. Stopnja umrljivosti dojenčkov se v Sloveniji znižuje. V letih po drugi svetovni vojni je umrlo tudi po več kot 50 dojenčkov na 1000 živorojenih, v zadnjih 18 letih pa je umrljivost upadla na manj kot tri umrle dojenčke na 1000 živorojenih.

smrtStatistični podatkiSlovenijaumrljivost
