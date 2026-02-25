Glasbenik na rojstnodnevni zabavi v Kranju slavljenki ukradel več kot 1000 evrov

Gostiteljica praznovanja, ki jo zaradi varovanja zasebnosti navajamo z inicialkami P. E., si je dogajanje želela popestriti z didžejem. Našla ga je prek spletne platforme, namenjene povezovanju naročnikov in izvajalcev storitev. »Bil je sproščen, prepričljiv in govoril je o številnih dogodkih, ki naj bi jih že uspešno izpeljal. Tudi ocene so bile dobre, zato nisem imela razloga za nezaupanje,« je povedala. Dodaja, da do takrat s podobnimi storitvami ni imela slabih izkušenj: »Zaupala sem, ker sem verjela, da najem izvajalca prek takšne platforme pomeni določeno raven varnosti.«

Toda praznovanje ni minilo mirno. Ko so povabljenci slavljenki želeli izročiti darilo, ovojnico s tisočakom gotovine, so ugotovili, da darila ni več. »Takrat se je vzdušje v trenutku povsem spremenilo,« opisuje P. E. Med povabljenimi je zavladala zmeda, pojavili so se sumi in nezaupanje. »V takem trenutku začneš dvomiti v ljudi, ki jih dobro poznaš.« DJ-ja so večkrat vprašali, ali ima kakršnekoli informacije o izginotju denarja, vendar je po navedbah oškodovanke vsakršno povezanost z dogodkom zanikal. »Ko smo ga spraševali, je deloval hladno in nezainteresirano. Tudi to nam je bilo čudno, a nismo želeli sklepati prehitro.«

V njegovem avtu našli ovojnico; dogodek nam je potrdila tudi policija

Prisotni so se dogovorili za pregled prostora, da bi razjasnili okoliščine izginotja denarja. V tem času je DJ svojo torbo odnesel v osebni avtomobil, parkiran pred lokalom. Njegovo ravnanje je pritegnilo pozornost ene od prisotnih, druga pa je nato v njegovem vozilu v torbi našla ovojnico z denarjem. Ob soočenju je DJ dejanje priznal. »Rekel je, da je pač zajebal.« Dogovorjeni honorar DJ-ju po dogodku ni bil izplačan, obdržal je le predplačilo v višini 100 evrov.

O dogodku je bila še isti večer obveščena tudi policija, kar so potrdili na Policijski upravi Kranj. »Lahko potrdimo, da smo bili obveščeni o dogodku na zasebnem praznovanju, kjer je prišlo do nesoglasij v zvezi z izginotjem ovojnice z denarjem. Policisti so na kraju preverili okoliščine ter zbrali obvestila o sumu kaznivega dejanja,« so sporočili. Dodajajo, da policija v takšnih primerih ugotavlja dejstva in presoja, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja, ki se preganja na predlog oškodovanca. »Oškodovanci imajo možnost podati predlog za pregon v roku šestih mesecev od dneva, ko so izvedeli za kaznivo dejanje oziroma storilca,« so še zapisali.

Po Kazenskem zakoniku v Sloveniji je tatvina kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let, odvisno od okoliščin dejanja in višine povzročene škode. Pri odločanju o sankciji sodišče upošteva več dejavnikov, med drugim vrednost odtujenih predmetov, način izvršitve dejanja, morebitno priznanje ter ali je bila škoda povrnjena. Pri kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog oškodovanca, je začetek kazenskega postopka odvisen od tega, ali oškodovanec v zakonskem roku vloži predlog za pregon. Ne glede na kazenski postopek imajo oškodovanci tudi možnost uveljavljanja odškodnine po civilni poti.

Oškodovanka se za nadaljnji kazenski pregon še ni odločila. Kot pojasnjuje, je bila odločitev povezana z okoliščinami dogodka in dejstvom, da je bil denar vrnjen v celoti. »Iskreno povedano si nisem želela še dodatnega stresa. Dogodek je bil že tako dovolj neprijeten.« Dodaja, da je zgodbo z nami delila z namenom opozorila: »Če s tem preprečim, da se kaj podobnega zgodi še komu drugemu, potem ima ta zgodba svoj smisel.« Po dogodku so na platformi, prek katere je bil DJ najet, oddali negativno oceno, izvajalec pa je svoj uporabniški profil pozneje izbrisal.

V uredništvu pojasnjujemo, da poznamo identiteto kradljivega didžeja. Pred objavo članka smo mu ponudili možnost, da nam pojasni svojo plat zgodbe, kako se je ukradenih 1000 evrov znašlo v njegovem avtu. Odgovoril nam je z grožnjami. Ker se oškodovanka ni odločila za kazenski pregon, pa za didžeja velja, da je nedolžen, ni v policijskem postopku niti ni osumljen kaznivega dejanja, zato njegove identitete ne razkrivamo.