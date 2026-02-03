To je Golob še zadnjič v tem mandatu storil v parlamentu, prišel je tudi Janša (FOTO)

Poslanci so se danes srečali na zadnji redni seji DZ v tem mandatu. Na njej se obeta rešitev kadrovskih vprašanj, glasovali bodo namreč o kandidatih za tri ustavne sodnike, guvernerja Banke Slovenije in varuhinjo človekovih pravic. Še pred tem pa je na poslanska vprašanja odgovarjal premier Robert Golob in prejšnji ponedeljek odsotni ministri.

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je premierju zastavil vprašanje v zvezi s kaosom v poslovnem okolju, ki ga je povzročilo »eksperimentiranje levega populizma«. Poslanec SDS Žan Mahnič mu je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi in financiranjem nezakonitih migracij. Nepovezana poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl je premierja spraševala glede institucij pravne države, vodja poslanske skupine SD Meira Hot pa o pospešenem črpanju evropskih kohezijskih sredstev.

Še preden pa se je Golob odpravil v parlament, pa je k vprašanjem sinoči pozval svoje sledilce. »Jutri odgovarjam na vprašanja poslancev, ampak jaz še rajši odgovarjam na vaša. Kar pošljite mi jih še danes,« je dejal, a do danes še nam ni uspelo videti, kje njegove sledilce čevelj žuli.

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Poslanci so se na svojo zadnjo redno sejo (38) v DZ odzvali v velikem številu. Za prisotnost so se opravičili Miha Kordiš, Anže Logar, Franc Brznik, Franc Rosec, Jelka Godec in Vera Granfol.

Poslance sicer danes čaka tudi glasovanje o več zakonskih predlogih, med drugim o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenja elektrointenzivnih podjetij ter o Slovenski tiskovni agenciji. Glasovali bodo tudi o novelah zakonov o zdravniški službi in o urejanju trga dela.