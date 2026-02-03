To je Golob še zadnjič v tem mandatu storil v parlamentu, prišel je tudi Janša (FOTO)

Poslanci so se danes srečali na zadnji redni seji DZ v tem mandatu. Na njej se obeta rešitev kadrovskih vprašanj, glasovali bodo namreč o kandidatih za tri ustavne sodnike, guvernerja Banke Slovenije in varuhinjo človekovih pravic. Še pred tem pa je na poslanska vprašanja odgovarjal premier Robert Golob in prejšnji ponedeljek odsotni ministri.
Predsednik NSi Jernej Vrtovec je premierju zastavil vprašanje v zvezi s kaosom v poslovnem okolju, ki ga je povzročilo »eksperimentiranje levega populizma«. Poslanec SDS Žan Mahnič mu je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi in financiranjem nezakonitih migracij. Nepovezana poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl je premierja spraševala glede institucij pravne države, vodja poslanske skupine SD Meira Hot pa o pospešenem črpanju evropskih kohezijskih sredstev.
Še preden pa se je Golob odpravil v parlament, pa je k vprašanjem sinoči pozval svoje sledilce. »Jutri odgovarjam na vprašanja poslancev, ampak jaz še rajši odgovarjam na vaša. Kar pošljite mi jih še danes,« je dejal, a do danes še nam ni uspelo videti, kje njegove sledilce čevelj žuli.
Poslanci so se na svojo zadnjo redno sejo (38) v DZ odzvali v velikem številu. Za prisotnost so se opravičili Miha Kordiš, Anže Logar, Franc Brznik, Franc Rosec, Jelka Godec in Vera Granfol.
Poslance sicer danes čaka tudi glasovanje o več zakonskih predlogih, med drugim o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenja elektrointenzivnih podjetij ter o Slovenski tiskovni agenciji. Glasovali bodo tudi o novelah zakonov o zdravniški službi in o urejanju trga dela.