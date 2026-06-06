Prišlo sporočilo iz ZDA! To je Janši sporočil Trumpov minister

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Ameriški državni sekretar Marco Rubio je čestital premierju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev, navaja petkovo sporočilo ameriškega State Departmenta.
Sporočilo dodaja, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno glede obrambe, energetske odpornosti, regionalne stabilnosti in skupne blaginje.
Predsednik vlade se je sicer v petek na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha EU-Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in podprl širitev EU, zlasti na Zahodni Balkan.
Menil je tudi, da bi morali formalne postopke v tem procesu pospešiti.
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