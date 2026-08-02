To je mariborske nogometaše pričakalo na zelenici! Ljudje ogorčeni: »Če mislite, da je normalno ...«

V Športnem parku Maribor Tabor so se konec tedna soočili s neprijetnim prizorom. Na igrišču z umetno travo, kjer trenirajo mladi športniki, so našli pasje iztrebke. Iz kluba so se oglasili z ostrim zapisom na Facebooku: »Če mislite, da je normalno pustiti pasje iztrebke na igrišču, kjer vsak dan trenirajo otroci in mladi športniki, se močno motite. To ni malomarnost. To je nespoštovanje do vseh, ki uporabljajo športni park, in do ljudi, ki morajo za vami čistiti,« so zapisali in dodali: »Športni park ni pasji WC. Če peljete psa na sprehod, je pobiranje iztrebkov vaša osnovna odgovornost. Naslednjič se vprašajte, kako bi se počutili, če bi vaš otrok padel v to na treningu.«

Objava je, kot se rado zgodi na družabnih medijih, sprožila burno razpravo. Nekateri občani so pozvali k nadzoru in kaznim za neodgovorne lastnike psov, po drugi strani pa odgovorni skrbniki psov poudarjajo, da gre za posploševanje. Nekateri celo dvomijo, da gre za naključje: »Prvič slišim, da pes raje opravi potrebo na umetni travi kot na naravni. Ste prepričani, da ne počne tega nekdo zanalašč?« Eden od komentatorjev je šaljivo dodal: »Drek v analizo. Mogoče pa ni pasji.«

Uporabniki so opozorili še na širšo problematiko v parku – od kupov plastike, ki jih za sabo puščajo obiskovalci, do opozoril, da tudi mladi nogometaši včasih urinirajo ob robu igrišča, ter na slabo vzdrževane pasje parke v Mariboru.

Celotno objavo si lahko preberete spodaj oziroma na Facebookovem profilu NK Maribor Tabor.