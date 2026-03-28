EDEN NAJVEČJIH UMOV

To je mož, ki je prvi postavil človeka na tehtnico

Mestna občina Koper je leto 2026 razglasila za leto Santoria. Deloval je v dobi, ko medicina še ni temeljila na dokazih.
Razvijati je začel vrsto naprav, ki so danes del osnovnega medicinskega orodja. Vir: Kvarkadabra

Njegovo najpomembnejše delo je De medicina statica. FOTO: Kvarkadabra

Koper je dal svetu zdravnika znanstvenika, ki je prehitel svoj čas. VIR: Giacomo Piccini/Wikipedia

V Kopru vabijo na vodene sprehode po Santorijevih sledeh. FOTO: Visit Koper

Zgodnja oblika njegovega termometra za merjenje telesne temperature Vir: Statica medicina

Znamenita tehtnica oziroma stol, na katerem je ure in ure spremljal spremembe telesne mase. Vir: Statica medicina

Janez Mužič
 28. 3. 2026 | 10:05
Koper je te dni zaživel v duhu enega največjih umov, kar jih je dalo to mesto. Santorio Santorio, zdravnik, izumitelj in znanstvenik iz 16. stoletja, se simbolno vrača domov skozi razstave, sprehode in njemu posvečen projekt. Mestna občina Koper je namreč leto razglasila za leto Santoria.

Štirinajstletni študent

Gre za poklon možu, ki je že pred več kot 400 leti razumel nekaj, kar danes jemljemo za samoumevno. To je, da je treba telo meriti, opazovati in razumeti tudi s številkami. Santorio je bil ponosen, da je Koprčan, in se je v svojih delih pogosto podpisoval kot Santorio Santorio Iustinopolitano. Današnji Koper se je namreč v bizantinskih časih imenoval Iustinopolis (tudi Justinopolis). Rodil se je 29. marca 1561 v Kopru, umrl pa 22. februarja 1636 v Benetkah. Njegova rodbina se je najverjetneje prvotno imenovala Svetina. Oče Antonio je bil beneški častnik, rojen v Čedadu, in je dolga leta poveljeval v Kopru, mati Elisabetta pa je izhajala iz znane koprske meščanske družine. Santorio je bil njun prvorojenec. Komaj 14-letnega so sprejeli na ugledno univerzo v Padovi, kjer je leta 1582 uspešno končal študij fizike in teoretične medicine. Po doktoratu je opravljal zasebno zdravniško prakso na poljskem dvoru, pri hrvaških plemičih, na Madžarskem in v Benetkah. Predaval je medicino v Padovi, nato se je vrnil v Benetke in se v celoti posvetil znanstvenemu delu.

1614. JE IZŠLO njegovo delo De medicina statica.

Deloval je v času, ko medicina še ni temeljila na dokazih, temveč na tradiciji in ugibanjih. Bil je sodobnik Galileja Galileja, a medtem ko je Galileo opazoval zvezde, je Santorio pogled usmeril v človeško telo. In v tem se skriva njegova veličina. Kot eden prvih je v medicino uvedel kvantitativne metode merjenja, tehtanja in beleženja. Njegovo najbolj znano delo De medicina statica, ki je bilo objavljeno leta 1614, velja za temeljno delo pri raziskovanju presnove. V njem je opisal dolgoletne eksperimente, pri katerih je meril lastno telesno težo, količino zaužite hrane in izločke. Rezultat je bil tako imenovano nevidno izhlapevanje in torej proces, ki ga danes povezujemo s presnovo ter izgubo mase skozi dihanje in kožo.

Tudi izumitelj

Gre za knjigo, ki je nastajala več let, saj je temeljila na njegovih dolgotrajnih poskusih. Skoraj tri desetletja je meril lastne omenjene parametre, preden je ugotovitve strnil v prelomno delo. Bil je prvi, ki je tako sistematično predstavil idejo, da je mogoče delovanje človeškega telesa razumeti z natančnimi meritvami. Santorio ni bil le opazovalec, temveč tudi izumitelj. Razvil je vrsto naprav, ki so danes del osnovnega medicinskega orodja. Med njegovimi najpomembnejšimi dosežki so zgodnja oblika termometra za merjenje telesne temperature, pulzometer za merjenje srčnega utripa in znamenita tehtnica oziroma stol, na katerem je ure in ure spremljal spremembe telesne mase. Njegova naprava za merjenje temperature je bila termoskopski sistem; cev, ki so jo dali bolniku v usta, je bila povezana s stekleno bučko, drugi konec pa je bil v vodi. Ko se je zrak segrel, je premikal vodni stolpec, kar je omogočalo primerjavo temperature. Santorio je med prvimi dodal merilno skalo, s čimer je naprava postala predhodnica pravega termometra. Njegovi pristopi so pomenili prelomnico, saj je medicino premaknil iz sfere filozofije v področje znanosti.

Meril samega sebe

Santorio se je rodil v času, ko zdravniki niso uporabljali številk, ampak občutke. Šel je povsem svojo pot. Leta in leta je dobesedno tehtal lastno telo. Sedel je na posebnem stolu tehtnici, beležil, koliko poje, koliko izloči in koliko »izgine«. Tako je odkril tako imenovano izhlapevanje, ki je osnova za razumevanje presnove. Danes se to sliši samoumevno, a takrat je bilo to revolucionarno.

Tako ne preseneča, da je Mestna občina Koper leto 2026 posvetila prav njemu. Projekt, ki združuje kulturne, raziskovalne, izobraževalne in družbene institucije, se je začel z nedavnim odprtjem kar dveh razstav. Prva je Po sledeh Santoria Santoria v Kopru, ki bo na ogled v Mali loži do 28. aprila. Santorio Santorio in Koper pa je zanimiva poulična razstava po mestnem jedru, ki bo obiskovalce nagovarjala vse do jeseni. Po njej bodo vse leto potekali tudi brezplačni vodeni ogledi. Razstavi ne ponujata le zgodovinskega pregleda, temveč obiskovalca popeljeta skozi Santorijevo življenje od njegovih koprskih korenin do vpliva na svetovno znanost.

Simbol napredka

Program pa se ne ustavi pri razstavah. Že jutri, ob obletnici njegovega rojstva, bo organiziran brezplačni tematski sprehod po mestu. Obiskovalci bodo lahko stopili po poteh, kjer je Santorio živel, razmišljal in ustvarjal. Takšni sprehodi bodo potekali vse leto, kar pomeni, da bo Santorio v Kopru prisoten bolj kot kdaj prej. Pobudnik projekta, koprski stolni duhovnik Primož Krečič, poudarja, da gre za več kot le poklon zgodovinski osebnosti. Gre za oživljanje identitete mesta in zavedanje, da je Koper dal svetu znanstvenika, ki je prehitel svoj čas.

V nedeljo bo ob obletnici njegovega rojstva organiziran brezplačni tematski sprehod po mestu.

Čeprav je živel v 16. in 17. stoletju, so njegove ideje presenetljivo sodobne. Danes, ko govorimo o metabolizmu, telesni teži in zdravstvenih meritvah, pravzaprav uporabljamo principe, ki jih je postavil prav Santorio. Njegovo delo je bilo temelj za razvoj moderne fiziologije in klinične medicine. Brez njega bi bila pot do današnjega razumevanja človeškega telesa precej daljša. Dolga stoletja je Santorio ostajal nekoliko v senci bolj znanih znanstvenikov. A prav takšni projekti, kot ga letos pripravlja Koper, dokazujejo, da lahko krivico popravimo. Mesto ga danes ne vidi le kot zgodovinsko osebnost, temveč kot simbol napredka, radovednosti in poguma misliti drugače. In morda je prav to njegovo največje sporočilo: velike spremembe se začnejo z vprašanjem in pogumom, da poiščeš odgovor. 

Santorio Santorio, medicina, zdravstvo, zgodovina, Koper
