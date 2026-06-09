To je najbolj podcenjen kamen med kristali: ga poznate? (VIDEO)

V novem podkastu Deloindom sta Mojca Žove iz trgovine YourSoulTime in Tristan Rome, skrbnik geološke zbirke na Oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete, odprla svet kristalov, ki je v zadnjih letih spet postal izjemno priljubljen. Če so bili nekoč predvsem domena zbirateljev, geologov in ljubiteljev ezoterike, danes krasijo dnevne sobe, spalnice, police, nakit in celo delovne mize. A vprašanje, ki ostaja, je zelo preprosto: so kristali le lep košček narave ali v dom res prinašajo nekaj več? Mojca Žove jih vidi tudi skozi spiritualni pogled in pravi, da posamezni minerali ljudem pomenijo različne simbolne in energijske opore. Ametist naj bi pomirjal in spodbujal kakovosten spanec, zato ga mnogi radi postavijo v spalnico. Roževec naj bi v prostor prinašal harmonijo, pirit in citrin pa ljudje pogosto povezujejo z energijo, produktivnostjo in občutkom obilja. Kristale rada primerja z rastlinami, saj oboji v dom prinašajo košček narave in ustvarjajo prijetnejši ambient. Pri tem pomembno vlogo igrajo tudi barve, saj različni odtenki dokazano vplivajo na človekovo počutje.

Mojca Žove iz trgovine YourSoulTime in Tristan Rome, skrbnik geološke zbirke na Oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete. FOTO: Marko Feist

Priljubljenost kristalov po epidemiji močno narasla

Priljubljenost kristalov je po besedah Mojce Žove močno narasla v času epidemije covida-19, ko so ljudje iskali mir, občutek varnosti in stik s seboj. A kristali niso modna muha včerajšnjega dne, saj jih človeštvo pozna že od starih civilizacij, med drugim Egipčanov in Mezopotamcev. Tristan Rome poudarja, da kamen človeka spremlja že od prazgodovine, ko mu je omogočil izdelavo orodij, kurjenje ognja in razvoj civilizacije. Hkrati so kamni zaradi oblik, barv in posebnih lastnosti vedno vzbujali občudovanje. Med najbolj iskanimi kristali za dom ostaja ametist, predvsem zaradi svoje značilne vijoličaste barve in simbolne umirjenosti. Priljubljeni so tudi roževec, citrin in pirit, Mojca Žove pa kot enega najbolj podcenjenih izpostavlja kameno strelo. Čeprav je brezbarvna, jo odlikujejo izjemne oblike in zanimivi vključki drugih mineralov, včasih pa je vanjo ujeta celo voda. Tristan Rome med svojimi osebnimi favoriti omenja tanzanit, redek modro-vijolični mineral, ki pod različnimi koti svetlobe spreminja odtenke.