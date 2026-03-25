To je najboljši traktor za delo v vinogradih in sadovnjakih

V podjetju Argo Tractors proizvajajo traktorje blagovnih znamk Landini, McCormick in Valpadana. S proizvodno zmogljivostjo 22.000 traktorjev spadajo med vodilne proizvajalce traktorjev v zahodnem svetu. Raziskave, razvoj in inženiring so na sedežu podjetja v Fabbricu (Reggio Emilia – Italija), proizvodnja pa je na petih lokacijah. Argo Tractors ima v ponudbi traktorje z močjo od 35 do več kot 300 KM, s 4- in 6-valjnimi motorji ter modeli za poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo, pa tudi gosenične, kompaktne in izodiametrične traktorje.​

Kabina ponuja funkcionalno in udobno delovno okolje vse leto.

Landini Rex 4 (Stage V) je serija visokozmogljivih ozkokolotečnih traktorjev, namenjenih delu v vinogradih in sadovnjakih. Rex 4 je bil izbran za traktor leta 2024. Izdelujejo ga v štirih različnih izvedbah. F-izvedbe so namenjene za tradicionalne majhne in srednje velike sadovnjake. S-izvedba je namenjena za sadovnjake z ožjimi medvrstnimi razdaljami, medkolesna razdalja je enaka kot pri F-izvedbi, ima pa vgrajeno ožjo kabino, ki izhaja iz V-izvedbe. Slednja je namenjena za vinograde z ožjimi medvrstnimi razdaljami. Verzija GT je namenjena sadovnjakom s širšimi medvrstnimi razdaljami, pa tudi za delo na njivah, poljih.

Menjalnik je modularen

REX 4 je opremljen z najsodobnejšo generacijo 2,9-litrskih 4-valjnih motorjev Deutz-AG TCD stopnje V od 75 do 112 KM, hladilnikom polnilnega zraka in elektronskim vbrizgavanjem goriva s skupnim vodom. Z največjo močjo med 1500 in 2000 vrt/min so ti motorji izjemno učinkoviti: zagotavljajo večjo moč, zmanjšujejo porabo goriva in ponujajo večjo vsestranskost uporabe. Prostornina rezervoarja za gorivo je 65 ali 85 l, odvisno od izvedbe.​ Rex 4 je opremljen z menjalnikom Speed Four s 4 sinhroniziranimi prestavami in 3 mehanskimi območji hitrosti, kar omogoča 12 + 12 prestav. S plazečimi prestavami ima 16 + 16 prestav. Menjalnik je modularen, izbiramo lahko med PowerFour: 2 prestavi pod obremenitvijo (HighLow), skupaj 24 + 24 ali s plazečimi prestavami 32 + 32; T-Tronic: 3 prestave pod obremenitvijo 36 + 12, s plazečimi prestavami 48 + 16 prestav; izvedba menjalnika RoboShift ima elektrohidravlično upravljanje in 48 + 16 prestav in upravljanje prek joysticka. Deluje lahko ročno z dvema gumboma ali popolnoma avtomatsko, samodejno izbira optimalno prestavo, da se lahko traktorist osredotoči na drugo delo.

Prava mobilna pisarna

Osnovna izvedba hidravličnega sistema vključuje dvojno črpalko z 88 l/min skupnega pretoka (58 + 30 l/min). Na voljo je tudi trojna črpalka (30 + 58 + 36 l/min), pri čemer sta prvi dve namenjeni priključkom, tretja pa samostojno za krmiljenje. Sistem podpira do sedem hidravličnih izhodov, od tega štiri zadaj (mehanski ali elektrohidravlični) in tri spredaj (elektrohidravlični).

Samodejno izbira optimalno prestavo, da se lahko traktorist osredotoči na drugo delo.

Kabina Lounge je prava mobilna pisarna. Ima štiri stebričke in na široko odpirajoča se velika vrata za lažji dostop do voznikovega sedeža. Z ravnimi tlemi, zanesljivim sistemom zvočne izolacije, popolnoma nastavljivim voznikovim položajem, ergonomskimi krmilnimi elementi, zaslonom na dotik DSM visoke ločljivosti z opremo Dynamic + in radiem DAB, učinkovito klimatsko napravo in LED-lučmi, kabina ponuja funkcionalno in udobno delovno okolje vse leto. Zunanja širina kabine je 1205 mm pri modelih F in GT ter 1000 mm pri modelih S in V.

Zadnji del Rexa 4 s hidravličnim dvižnim dvigalom, ki dvigne 2700 ali v opcijski opremi 3400 kg. FOTO: Tomaž Poje

Na desni strani sedeža so v naslonjalu integrirana multifunkcijska joystick ročica in druge komande. FOTO: Tomaž Poje