To je najpogostejše ime v Sloveniji, a pri priimkih je Surs razkril presenečenje

Med skoraj 67.000 različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).

Na začetku letošnjega leta smo bili prebivalci Slovenije poimenovani s 66.969 različnimi imeni (33.314 moškimi in 33.655 ženskimi), kar je za 2711 več kot pred enim letom. Imeli smo tudi več različnih priimkov, in sicer 146.829 oz. 4089 več.

47.836 imen je unikatnih, kar pomeni, da je z njimi poimenovan samo po en prebivalec, od tega 23.910 moških in 23.926 žensk. Skupno je tako kot lani to pomenilo nekaj več kot 71 odstotkov vseh imen.

Najpogostejše moško ime je še vedno Franc (17.590), žensko pa Marija (41.402). Čeprav ti imeni številčno upadata, saj je Francev 726 manj kot na začetku leta 2025, Marij pa 1633 manj, se je v zadnjih 25 letih rodilo 32 Francev in 482 Marij.

Francu sledita Marko (17.158), ki se je letos povzpel na drugo mesto najpogostejših moških imen, in Janez (17.077) na tretjem mestu. Mariji že vrsto let sledita Ana (21.605) in Maja (13.800), so navedli na Sursu.

Najpogostejših deset moških imen je še vedno istih kot pred enim letom, med ženskimi imeni pa se je med deseterico najpogostejših imen prvič uvrstilo ime Sara (9231), medtem ko je izpadla Andreja (9170). V povprečju so najmlajši prebivalci z imenom Luka (24 let) in prebivalke z imenom Sara, ki so v povprečju stare 22,6 leta, najstarejši pa so Franci, ti so v povprečju stari točno 71 let, in Marije s 73,1 leta.

Med imeni, ki se pojavijo več kot 13.000-krat, je sedem moških imen (poleg treh najpogostejših še Andrej, Luka, Ivan in Anton) in tri ženska, ki so tudi najpogostejša (Marija, Ana in Maja). Priimek Novak ostaja najpogostejši priimek v Sloveniji, saj ga nosi kar 10.510 prebivalcev, na drugem in tretjem mestu ostajata Horvat (9037) in Kovačič (5395).

Presenečenje pri kombinacijah imen in priimkov

Na začetku leta smo imeli skupno 1.520.680 kombinacij imen in priimkov, od tega 734.077 pri moških ter 786.603 pri ženskah. 1.242.029 je bilo unikatnih, od tega 583.678 z moškim imenom in priimkom ter 658.351 z ženskim. Čeprav bi pričakovali, da bosta najpogostejši kombinaciji imena in priimka Franc Novak in Marija Novak, ni tako - najpogostejša kombinacija moškega imena in priimka je na začetku leta bila Jožef Horvat (148), najpogostejša kombinacija ženskega imena in priimka pa je bila Marija Horvat (240), so še dodali z urada.