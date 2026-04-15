To je največja drevesna hiša, stoji že 11 let

Ta mesec je ponovno odprla vrata drevesna hiša v celjskem mestnem gozdu, ki je največja pri nas. Postavili so jo že pred 11 leti in je med krošnjami šestih dreves na višini okoli šest pa vse tja do skoraj deset metrov. Obisk bo brezplačen vse do konca oktobra: vrata pa bodo odprta od srede do nedelje. Zavod Celeia, ki upravlja drevesno hišo, bo v teh sedmih mesecih organiziral tudi serijo dogodkov, med katerimi bodo nove tematske delavnice in doživetja za vso družino.

Knjižnica v gozdu

Drevesna hiša je namreč neposredno ob sprehajalnih poteh in je pomembno izobraževalno ter kulturno središče za vse generacije. »V letošnji sezoni bomo poskrbeli tako za nemoteno obratovanje kot tudi izvajanje različnih tematskih programov: od pedagoških, umetniških, izobraževalnih in glasbenih, do programov sproščanja ter vrnitve k naravi. Med vsebinskimi novostmi velja posebej omeniti nova doživetja za vso družino, izvajanje delavnic temeljnih postopkov oživljanja in fotografije. Še naprej bomo, v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje, s knjigami v knjižnem brlogu v drevesni hiši spodbujali tudi bralno kulturo obiskovalcev. Eden glavnih ciljev pa je vsekakor pridobitev trajnostnega znaka zeleni ključ,« je ob začetku nove sezone v celjski drevesni hiši povedala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

V sodelovanju s celjsko območno enoto zavoda za gozdove in zunanjimi strokovnjaki bodo med drugim izvajali programe za vrtce, osnovne in srednje šole, predvsem s poudarkom na gozdni pedagogiki, ohranjanju ter interaktivnem spoznavanju gozdov. Ta mesec bo hiša odprta med 16. in 18. uro, že od 1. maja do 31. avgusta pa bodo vrata hiše ob nedeljah in praznikih odprta že od 10. ure. Pa še to: lani je to drevesno hišo obiskalo 4000 obiskovalcev, kar je 38 odstotkov več kot leta 2024; takrat so jih našteli 2900.