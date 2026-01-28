  • Delo d.o.o.
NOVA ČLANICA

To je nova pridobitev Levice, kandidirala bo tudi na volitvah

Stranka je v začetku meseca ostala brez Mateja Tašnerja Vatovca.
FOTO: Blaž Samec 
FOTO: Blaž Samec 
B. K. P.
 28. 1. 2026 | 09:58
 28. 1. 2026 | 09:58
A+A-

Po tem, ko je kolege iz stranke Levica v začetku leta povsem nepričakovano zapustil vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec, so iz stranke zdaj sporočili, da se jim je pridružila nova članica, ki bo na listi Levice kandidirala tudi na prihajajočih volitvah. To je Biserka Marolt Meden, ki je v svoji dolgoletni karieri počela že marsikaj, v glavnem pa je večji del svojega življenja posvetila otrokom v stiski in bolnim otrokom. Bila je med drugim ena od pobudnikov iniciative za Materinski dom v ljubljanski občini, članica upravnega odbora Zveze prijateljev mladine Slovenije, predsednica izvršnega odbora Združenja za pravice bolnih otrok in članica prvega izvršilnega odbora Unicefa Slovenije. Biserka Marolt Medej je bila poleg tega predsednica sklada za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, nato njena poslovna direktorica, pa predsednica Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, zdaj pa je njena častna predsednica.

Biserka Marolt Meden FOTO: Igor Mali
Biserka Marolt Meden FOTO: Igor Mali

Otroci in njihova dobrobit pa niso njeno edino poslanstvo, s prav takšno vnemo se zavzema za pravico starejših, med drugim kot predsednica društva Srebrna nit. Uradno bosta novo članico stranke Levica danes dopoldan predstavila Asta Vrečko in minister za solidarnostno prihodnost Simon Maljevac

