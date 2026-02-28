To je od danes za mlajše od 15 let prepovedano

S spremembo omenjenega zakona so zvišali starostno mejo za uporabo lahkih motornih vozil, tudi e-skirojev, z 12 na 15 let. Kot so ob obravnavi zakona v DZ povedali v vladi, želijo s tem povečati prometno varnost mladoletnikov ter zakonodajo uskladiti s praksami držav članic EU. Odslej lahko motorno vozilo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro, vozi oseba, starejša od 15 let. S tem so odpravili dosedanji pogoj, ki je vožnjo dovoljeval starejšim od 14 let oz. starejšim od 12 let, če so imeli pri sebi kolesarsko izkaznico.

Dostopnost teh vozil je za mladostnike »postala resen problem«, je na seji DZ dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Ob tem je opozoril, da vozniki, mlajši od 15 let, pogosto nimajo zadostnih motoričnih sposobnosti, prometnega znanja in zrelosti za varno vožnjo lahkih motornih vozil.