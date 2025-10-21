To je poslanec Aleš, ki bi poslancem Golobove koalicije dal 30% večjo plačo (VIDEO)

Na družabnem omrežju so Demokrati objavili pomenljiv posnetek. Gre za izvajanje poslanca Svobode Aleša Rezarja. Ta je na seji enega izmed delovnih teles v državnem zboru zatrdil: »Če bi vprašali državljane,ali si koalicijski poslanci zaslužijo 30-% večjo plačo, ob predpostavkah seveda, da je vzdušje pa klima v državi takšna, kot je zdajle in se javni dolg zmanjšuje, jaz mislim, da bi državljani to podprli.«

Seveda so njegovo razmišljanje Demokrati izkoristili in sledilce na omrežju X vprašali, ali se strinjajo z izjavo poslanca Svobode, da si poslanci koalicije zaslužijo višje plače?

Objavljamo nekaj odgovorov:

Kaj nam vlada … izgubili stik z realnostjo

Sem 3krat poslušala, ker nisem bila sigurna, da prav slišim. Nato pa sem se zgrozila nad to izjavo

Eni ja. Levičarji pa gotovo ne

A si niso povišali že janševi, pa potem še tele?

Mal ga je treba resetirat, dedu se mal dogaja